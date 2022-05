Juanma Moreno envía su teléfono "a revisar" y exige a Sánchez que informe si los presidentes autónomicos han sido espiados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado durante una visita a Córdoba para visitar los Patios, de que ha enviado su teléfono "a revisar" a los servicios informáticos del Ejecutivo y ha pedido al presidente del Gobierno, Padro Sánchez, que informe si algún presidente de alguna comunidad autónoma ha sido espiado. Todo ello después de conocerse que los teléfonos del propio Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados con software Pegasus.

"Anoche tuve una conversación con los servicios informáticos para que revisaran mi teléfono. A mí me gustaría también que si el Gobierno del señor Sánchez tiene información de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado, antes de que nos enteremos por los medios de comunicación o antes de que nos llegue de manera indirecta nos lo traslade", ha sentenciado.

Moreno ha hecho esta petición "por una razón muy sencilla, nosotros somos los máximos representantes ordinarios del Estado en nuestra comunidad autónoma y como máximos representantes ordinarios del Estado en Andalucía quiero saber, puesto que no tengo acceso a esa información, si en algún momento interno o externamente, mi teléfono, o los de algún miembro de mi gobierno ha sido expiado".

El presidente de la Junta ha insistido en que aunque no tiene sospechas de haber sido espiado, ha remitido su teléfono a los servicios informático "por seguridad". "Ahora mismo estamos solamente con dimes y diretes, por eso es necesario que Sánchez comparezca y dé explicaciones a todos los españoles. Aquí se está hablando de que ha habido un espionaje que va más allá de los miembros del Gobierno y Andalucía es la comunidad más poblada de España y es una comunidad frontera", ha destacado.

Por ello ha insistido en que le "gustaría saber si en alguna comunidad autónoma, no sólo en Andalucía, ha habido algún tipo de espionaje". "Que no lo hay, magnífico, porque es lo que debe ser", ha manifestado Moreno, quien, por contra, ha aseverado que si lo hay, no le gustaría que "dentro de 15, 20 o 25 días" él viera datos de su teléfono en algún lado o que le dieran "una información a posteriori dos meses después".