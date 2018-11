Jornada festiva para la reivindicación

Miles de personas -en torno a 10.000 personas- participaron ayer en una nueva edición de la Marcha contra el Cáncer, una iniciativa para visibilizar esta enfermedad y concienciar sobre la necesidad de colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El acto contó con varias autoridades, con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la cabeza, la consejera de Salud, Marina Álvarez, miembros y voluntarios de las juntas locales de la AECC de toda la provincia que se desplazaron a Córdoba para apoyar la marcha. "Venimos todos los años de Belmez", aseguró María del Carmen Torrico. "En mi familia mi hermana tiene cáncer y me gusta colaborar, iniciativas como ésta son necesarias porque hay que incentivar que la gente colabore económicamente", afirmó.

Teresa Jiménez es la presidenta de la junta local de la AECC de Montalbán. "Hay que arropar esta causa, porque lo tenemos en todas las casas", aseguró. La marcha, añadió, "es una forma de decir que hay que ayudar y dar dinero a la investigación". En Montalbán hay "sobre 150 socios" y el pueblo colabora "en todo lo que se hace".

Más de medio centenar de personas llegaron desde Baena y Zuheros. La presidenta de la AECC de Baena, Rosa Unquílez, aseguró que "cuando vienes aquí te encuentras a gente a la que le pierdes la pista", sobre todo entre los enfermos. "Me ha contado una compañera que tenía muchas ganas de venir para ver a una señora de Montoro con la que estaba en quimioterapia", explicó Unquílez, quien reconoció el valor de actividades como ésta. "Hoy es un día de encuentro para ellos", apuntó y destacó la labor de las juntas locales en el funcionamiento y gestión de la asociación. El vicepresidente de la AECC en Baena, José Gómez, ha pasado por esta enfermedad. "Soy un superviviente y animo a decir a la sociedad que el cáncer no significa muerte, hay que luchar un poco y arrimar el hombro, pero no es sinónimo de muerte", dijo.

En el mismo mensaje incidió la presidenta de la AECC de Córdoba, María Luisa Cobos, antes del pistoletazo de salida, al igual que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien apostó por la valentía del colectivo, "que están en los momentos más difíciles de muchas familias". "Esta enfermedad hoy tiene cura, con el acompañamiento de los voluntarios y los avances de la sanidad", apuntó la regidora.

Durante toda la mañana se vivió un ambiente festivo para visibilizar y apoyar esta enfermedad.