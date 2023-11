Jesús Guerrero: "A Hostecor y a la hostelería de Córdoba las vamos a poner en el sitio que se merecen"

La Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor) ha puesto en marcha una nueva etapa con Jesús Guerrero al frente, un cargo que asume con "mucha ilusión" y el objetivo de "unir a toda la hostelería cordobesa". Cordobés de 44 años y gerente del restaurante Casa Mazal ubicado en La Judería, Guerrero releva en el cargo a Sergio Rodríguez (grupo La Carbonería), tras apenas cuatro meses en el cargo; y desde ya se encuentra trabajando en esta nueva etapa en la que lo acompañarán Francisco Mulero, gerente del Mercado Victoria, como vicepresidente de Hostecor; la abogada Elena Lechuga como secretaria general y Elena Rojano como tesorera.

-¿Qué espera de este nuevo reto que asume al frente de Hostecor?

-Estoy muy ilusionado por la gente que ha depositado su apoyo en mi persona. Lo primero que tenemos que hacer es revisar todo lo que hay, pues no sabemos absolutamente nada de cómo nos encontramos. pero, por ahora, lo principal es conseguir la unión de Hostecor. En eso estamos trabajando desde ya.

-Su elección como presidente se produce tras la renuncia de Rafael San Miguel como candidato. ¿Qué ha provocado esta convulsa situación?

-Rafael San Miguel quería una unión de los dos como candidatos y yo le comenté que prefería presentarme solo y que ganara el mejor en la asamblea. Mi intención es aliarnos y llamarlo por si quiere pertenecer a este equipo, pues abogo por que todos estemos unidos. De hecho, el lunes estuve junto al presidente de la asociación de heladeros y representantes de Adecor, y Miguel Ángel Morales (presidente de la asociación de hosteleros cordobeses, Horeca) me llamó pidiéndome disculpas porque tenía un viaje y su vicepresidente no podía venir. Me sentí respaldado con la unión del sector, tanto de la hostelería como de hoteles y otras asociaciones de la ciudad.

-Por lo que explica, Horeca no es una competencia para Hostecor...

-Para nada. Al contrario, vamos a ir de la mano. Yo lo que le he propuesto a Miguel Ángel Morales es que venga de oyente a la junta directiva de Hostecor para ir afilando cosas. Es más, la semana pasada tuvimos varias reuniones junto a Juan Andrés de Gracia (Presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba) y a otras asociaciones vecinales para aclarar que Horeca y Hostecor van a ir de la mano.

-¿En esa reunión con las asociaciones vecinales están tratando la Mesa de Veladores?

-La Mesa de Veladores la estoy solicitando en todos los medios. Lo que buscamos primero es consenso, hablar y empezar a trabajar por la ciudad y la hostelería. Quiero que todos vayamos unidos y trabajar en esa nueva ley de ruidos que ha salido para que todos salgamos contentos de la situación actual.

-¿Qué objetivo se plantea Hostecor a corto y a largo plazo?

-El primer objetivo es la unión. Eso es lo primero, y se consigue tal y como lo estamos haciendo, reuniendo a las asociaciones y hablando con ellas para trabajar de la misma mano. En algunos momentos tendremos que apretar más nosotros y en otros momentos lo harán más otros, pero la clave es que vayamos todos en consenso avanzando.

-¿En qué situación económica se encuentra Hostecor?

-Ahora mismo solo puedo decir que a una trabajadora la tenemos de baja y a otra la tenemos sin cobrar. Actualmente no tenemos datos ni claves de bancos y en eso es en lo que estamos trabajando a día de hoy. Sergio Rodríguez hizo un informe económico, pero lo que se pidió en la anterior junta directiva a la que yo pertenecía era una auditoría y no un informe económico. Hablaremos con la empresa a la que se le solicitó el informe para reclamarle una auditoría.

-Después de tantos meses sin un rumbo fijo, ¿cree que Hostecor ha perdido la confianza de la hostelería cordobesa?

-Desde el lunes me encontré una cosa diferente. Primero se decía que se iban a borrar unos cuantos asociados, pero estoy recibiendo muchas llamadas y mensajes diciendo que socios que se iban a borrar van a seguir, y que socios que no estaban y habían pertenecido antiguamente a Hostecor quieren volver.

-¿Con cuántos asociados cuentan ahora mismo?

-Ahora mismo creo que podemos rondar entre los 150 y los 180 socios. Nuestro cometido de aquí a un mes es llegar a los 200. Todo lo que venga después, adelante.

-El Ayuntamiento cedió a Hostecor a principios de 2023 un espacio en el estadio El Arcángel para explotar una escuela de hostelería al que finalmente la asociación renunció. ¿Piensa retomar el proyecto?

-Tenemos que tener en cuenta primero la viabilidad. Estamos viendo otra alternativa que este martes ya se la he propuesto a Blanca Torrent y que tiene que ver con ese proyecto de la escuela de hostelería, pero hasta que no tengamos la reunión con el Ayuntamiento no sabremos nada.

-Con la nueva etapa ya en marcha, ¿qué mensaje quiere transmitirle a los hosteleros de Córdoba?

-El único mensaje que quiero lanzar es que los hosteleros somos de otro carisma. Que a Hostecor y a la hostelería de Córdoba las vamos a poner en el sitio que se merecen.