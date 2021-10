Isabel Albás considera que "es respetable" la petición de Vox de disolver el Imtur para aprobar los presupuestos

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha afirmado que "es respetable cualquier petición", en referencia a la primera que ha hecho el grupo municipal de Vox, que ha solicitado la disolución del Imtur como condición para la aprobación de los presupuestos municipales de 2022, pero asegura que "hay que dialogar, hay una negociación". Así lo ha informado este viernes, 29 de octubre, durante la presentación del programa turístico Qurtuba, capital de Al-Ándalus.

Albás considera oportuno analizar ahora que cuando el cogobierno de PP y Cs llegó al Ayuntamiento "conseguimos una situación complicada" en la delegación de Turismo, que llevaba en el antiguo gobierno municipal el concejal de IU, Pedro García. "No se habían dedicado a ordenar ni organizar el Imtur y yo me he dedicado a hacer el diagnóstico, ya lo tenemos y ahora estamos aplicando las medidas necesarias, pero la solución en este tipo de situaciones es más lenta de lo habitual", ha defendido la concejala.

"Hay que dialogar, luego seguirá una negociación", ha expresado Albás, que asegura que "es perfectamente respetable" que el alcalde, José María Bellido, y el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, acepten analizar las propuestas de Vox, socio preferente para la aprobación de los presupuestos, aunque este año finalmente salieron adelante con el apoyo del PSOE.

Albás ha agradecido la implicación por parte de los empleados del Imtur en su labor, "son gente capaz y competente pero necesitaban más orden, no puedes trabajar ahora como hace 20 años cuando las cosas han cambiado mucho", ha incidido. "Mi compromiso -ha agregado la delegada- es dejar el Imtur funcionando a la perfección, en estado de revista para que la persona que venga en el siguiente mandato, o si yo repitiera, lo encuentre en perfecto estado".

World Travel Market de Londres

Por otra parte, Isabel Albás ha explicado que asistirá al evento World Travel Market de Londres, una feria en la que considera "más que necesario" estar presentes, de la mano de la Junta y con el consejero de Turismo, Juan Marín, para exponer el atractivo de Córdoba a un nicho de mercado como el británico, así como personas de todo el mundo.