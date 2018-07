Intervención cuestiona el pago de la productividad a Policía y Bomberos

Una duplicidad en el pago. Eso es lo que puede estar ocurriendo con el abono de la productividad a la Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) a juicio de la Intervención, que en un informe considera que hay cuestiones que son intrínsecas al puesto que se ocupa y no deberían tener categoría de extraordinarias. El servicio de fiscalización apunta que se está utilizando "erróneamente" el concepto de productividad, ya que debería aplicarse a la consecución de objetivos, no al desempeño habitual del trabajo. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento recurrió a la figura de productividad -que no son horas extras- para cubrir servicios a los que no se llegaba por la falta de personal. Se trata además de una figura de carácter voluntario pero a la que se ha recurrido de manera reiterada en los últimos años debido a la escasez de plantilla y al incremento de eventos que requiere la presencia policial, desde procesiones a pruebas deportivas.

Según el criterio de Intervención, este tipo de puestos de trabajo tienen unas "circunstancias especiales" que pueden conllevar a la asignación de un "complemento específico" y que debería valorarse en función de cuestiones como el horario de noche o los festivos. Esta sería la figura -el complemento específico- "que ha de servir para retribuir estas condiciones particulares". El servicio de fiscalización apunta además que cuestiones como la disponibilidad o dedicación son elementos que se valoran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y no "responde a criterios arbitrarios". Estos requisitos que se exigen a determinado personal "van ligados" a los puestos de trabajo y así se establece en la RPT. Este plus, según Intervención, no puede confundirse con "un aumento de jornada ni a una actividad extraordinaria del trabajador, sino que es una característica especial del concreto puesto de trabajo" que, por otra parte, ya está compensado a través del plus de dedicación. "No se acumula como trabajo prestado que haya de sumarse a la jornada ordinaria" y tampoco es compatible abonar esa cantidad "como si fueran horas extraordinarias". Según el documento, con el pago de productividad que se realiza por parte del Ayuntamiento "se estaría desvirtuando el concepto legal de gratificaciones por servicios extraordinarios". En este sentido, la Intervención insiste en que "se pudiera estar produciendo una duplicidad en el pago de los mismos conceptos vía complemento específico en la nomina y vía productividad" en los expedientes que se pagan semestralmente. "Resulta cuestionable que, si se rebasa el límite de horas por cambio de turno, domingos y festivos que están recogidos en el complemento específico, se plantee cobrar aparte otros conceptos como la productividad", insiste la Intervención. En el informe se detalla además que desde Recursos Humanos se emitió una circular para cambiar que la compensación de la productividad se haría por dinero y no sólo por descanso y se pone en duda que esa modificación se haya justificado en la comisión paritaria.

El documento de Intervención hace referencia al pago del segundo semestre de 2017 y atrasos pero ya en el del año pasado el servicio de fiscalización pidió a Recursos Humanos que se estableciera la consecución de unos objetivos para poder así justificar la productividad, algo que no se ha hecho.