IU propone destinar seis millones de euros de los remanentes a inversiones

IU ha presentado su propuesta del reparto de los 17 millones de euros de remanentes del Ayuntamiento de Córdoba en ayudas contra la crisis generada por la pandemia del coronavirus y ha reconocido que urge un acuerdo para sacar adelante el proyecto.

El portavoz de IU en Capitulares, Pedro García, ha recordado que este fondo se repartirá en cuatro bloques: servicios sociales, ayudas a empresas públicas, ayudas a empresas privadas y a inversiones, si bien, ha indicado que han propuesta incorporar un quinto bloque para material cultural, porque también es "uno de los sectores más castigados".

En concreto y, según ha detallado la edil de IU Amparo Pernichi, su propuesta pasa por destinar cuatro millones de euros en ayudas directas a empresas. "Hay mucha gente que lo está pasando mal y es una forma de fortaleces y evitar que el tejido productivo se hunda", ha indicado y ha subrayado que "nuestra opción es que tengan medidas correctoras, y que no sea no café para todos porque todos no pueden recibir lo mismo".

Mientras, para las empresas públicas de Córdoba, desde IU se ha planteado destinar otros cuatro millones de euros porque es "otra forma de mantener el tejido productivo".

IU, además, contempla que el grueso de los remanentes vayan a inversiones; en este caso, seis millones de euros. Una cuantía que, según ha indicado Pernichi, se podría destinar a "proyectos históricos como el parque del Canal, la adaptación al cambio climático, arbolado, la rehabilitación energética del parque de viviendas de Vimcorsa o a la travesía de Trassierra".

El área de servicios sociales, según ha continuado, debería percibir "no menos de tres millones de euros", además de "fortalecer el servicio de ayuda a domicilio desde el Ayuntamiento".

En la presentación también ha estado presente la edil de IU Alba Doblas, quien ha considerado que "hay que incidir especialmente en recuperación económica y en el lado social". Así, ha anotado que con los remanentes se podría financiar la ampliación de Sama Naharro o ampliar también "la convocatoria de ayudas al alquiler".

García, por su parte, ha reconocido que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, "me ha comunicado que hay bastante consenso en las propuestas y es probable que se pueda llegar a un acuerdo". Además, ha expuesto algunas líneas rojas, como que "las empresas públicas que se mantengan y la generación de empleo".

"Hay bastante consenso y no pueden pasar muchas horas -para la aprobación- porque el equipo de gobierno necesita gestionar los proyectos desde el punto de vista administrativo".