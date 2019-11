IU lamenta que el gobierno municipal "haya olvidado" el proyecto del centro cívico Noroeste

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Alba Doblas, ha lamentado que "tras cinco meses de gobierno municipal no se haya avanzado en la redacción del proyecto del centro cívico Noroeste, para el que dejamos 12.000 euros del presupuesto municipal, destinados a los trabajos previos necesarios, como topografía, estudio geotécnico del terreno o proyecto de estructuras e instalaciones".

Según ha señalado Doblas, “esto es una muestra más de la inacción y desidia de este gobierno municipal y, en el caso del centro cívico, de que no creen ni apuestan por la participación ciudadana”.

“Estamos volviendo a la etapa de Nieto, 2011-2015, donde se tomaban las decisiones en los despachos, sin contar con los vecinos y vecinas, y donde se dejaban morir espacios públicos, como el centro cívico Levante o el Centro de Recepción de Visitantes, en vez de impulsar su apertura”, ha defendido.

En cinco meses, añade la viceportavoz de IU, “no se está avanzado en los proyectos que dejamos encauzados, y eso a pesar de haber aumentado de manera considerable el personal de confianza. Hoy, en el Ayuntamiento, hay más jefes que indios y sin embargo todo está parado”.

“No se avanza en proyectos Edusi, no se impulsan las Inversiones Financieramente Sostenibles, no se ha firmado hasta la fecha el préstamo para ejecutar obras de Mi barrio es Córdoba o, en casos como éste, se perderán 24.000 euros porque no les apetece iniciar esos trabajos previos necesarios de un proyecto importantísimo para la zona Noroeste de Córdoba”, ha defendido.Cabe recordar que el centro cívico Noroeste, proyectado en el anterior mandato por la Gerencia de Urbanismo y la delegación de Participación Ciudadana, del cual existe un anteproyecto, se ubicaba en una parcela de casi 900 metros cuadrados, situada entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor.

Un anteproyecto, añade Doblas, que “concretamos sus características tras numerosas reuniones con colectivos vecinales y la Junta Municipal de Distrito”. “Queríamos que cumpliera todos los requisitos que demandaba y sigue demandando dicha Junta Municipal de Distrito y los vecinos y vecinas de Noroeste”.

En este sentido, el anteproyecto recogía, entre otros espacios, “un salón de actos, biblioteca, ludoteca, salón de usos múltiples, aula de informática o varias salas para asociaciones y colectivos vecinales”.

“Pues todo ese trabajo, ha quedado en el olvido y lo ha tirado por la borda este gobierno municipal en tan sólo cinco meses”, ha insistido.