IU denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba “abandonó” a los taxistas en el “peor momento posible” de la pandemia

El grupo municipal de IU ha destacado la “apuesta” que hizo durante la pandemia y que hace actualmente el sector del taxi por Córdoba frente a las VTC, que se marchan de la misma una vez entienden que “no hay negocio posible”.

Tras la reunión mantenida con la Asociación provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba, desde IU han agradecido destacado el “servicio público que prestan cada día los y las taxistas de nuestra ciudad, que estuvieron en primera línea de batalla y que fueron pieza crucial para que todo funcionara durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y que a día de hoy siguen impulsandoiniciativas solidarias, apostando por la sostenibilidad y, sobre todo, generando centenares de empleos en nuestra ciudad”.

Sin embargo, a pesar de la “magnífica" labor que desarrollaron y desarrollan y de las consecuencias sociales y económicas que la pandemia ocasionó a estos profesionales, en IU entendemos que el alcalde, José María Bellido, los abandonó en el “peor momento posible”.

“Cuando peor lo estaban pasando, cuando no tenían personas usuarias y no podían hacer frente al pago de facturas, el alcalde miró para otro lado y no ejecutó ninguna de las subvenciones prometidas en 2020, que ascendían a un total de 260.000 euros y que estaban recogidas en el presupuesto municipal y en el supuesto Plan de Choque”, ha considerado el grupo.

Desde la coalición de izquierdas han insistido en que “ni llegaron las mamparas, ni las ayudas para modernizar la flota ni tan siquiera las aportaciones directas para que estos profesionales pudieran subsistir”. y ha añadido que “está claro que al alcalde y a su equipo de gobierno “no les importa lo más mínimo un sector que es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.

No obstante, desde IU han reconocido que tampoco les extraña el trato “desconsiderado de este equipo de gobierno con el sector del taxi pues hace unos meses el alcalde y su equipo de gobierno decidieron tirar a la basura la instalación de 20 puntos de recarga para coches eléctricos en nuestra la ciudad”.

En IU han querido recordar que “entre las mejoras que incluimos en el pliego técnico para el suministro eléctrico del Ayuntamiento estaba la instalación de esos puntos de recarga, que habrían supuesto un impulso para la implantación de vehículos eléctricos en nuestra ciudad, pero el alcalde optó por un contratomenos beneficioso para la ciudad como es el de la FEMP”.