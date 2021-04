La decisión definitiva de IU y Podemos para apoyar los presupuestos de Córdoba no se conocerá hasta el martes

Tras el anuncio definitivo del acuerdo de PP y Cs con el PSOE para sacar adelante los presupuestos del 2021 en el Ayuntamiento de Córdoba, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Las primeras han llegado desde Vox, que ha calificado el pacto como un "engaño" y una "traición" a los cordobeses, sin dejar totalmente claro si votará que no en el pleno. Y acto seguido ha sido el grupo municipal de IU, quienes han mantenido encuentros con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), para intentar incorporar la mayor cantidad de enmiendas en las cuentas a cambio de su abstención, los que aseguran que su voto no está decidido y no se conocerá hasta el próximo martes, 13 de abril.

Los grupos municipales de IU y Podemos presentaron enmiendas conjuntas hace apenas unos días y dejaban la puerta abierta a una posible abstención. Ahora y tras el paso al frente del PSOE, la concejala de IU en el Consistorio, Amparo Pernichi, asegura que les parece "sorprendente" que el cogobierno haya anunciado "un acuerdo a una sola banda", pues consideran que la conclusión de las negociaciones con los grupos de izquierda "se debía haber hecho de manera pareja".

"Nos parece importante el fondo pero también la forma", asegura Pernichi, al tiempo que ha afirmado que "cada cual sufre las consecuencias de los actos que realiza". El martes, IU y Podemos llevarán las conclusiones de la negociación con Fuentes a su militancia para tomar la decisión definitiva y hacer pública su postura en este proyecto económico.

Para Pernichi, "poner palos en la rueda no es la mejor formula para llegar a un entendimiento", pero ha defendido que desde IU seguirán "trabajando de manera incansable para que la ciudad salga de la crisis dramática en la que está inmersa".