Vox califica como "un engaño y traición" a Córdoba el acuerdo de PP y Cs con el PSOE para los presupuestos

El acuerdo de PP y Cs con el PSOE para sacar adelante los presupuestos del 2021 en el Ayuntamiento de Córdoba es un hecho y ya genera sus primeras reacciones. El grupo municipal de Vox, quien fuera socio preferente del cogobierno hasta ahora, ha calificado el pacto como un "engaño" y una "traición" a los cordobeses que "pidieron un cambio de rumbo" en las últimas elecciones municipales. Así lo ha expresado este miércoles la portavoz de la formación en el Consistorio, Paula Badanelli. Vox ha dado a entender, aunque sin asegurarlo de forma contundente, que votará que no en el pleno, ya que su abstención o voto a favor "es imposible".

Para Badanelli no hay duda de que los presupuestos de este año "son absolutamente continuistas", es la única explicación que le encuentra a que el PSOE haya accedido a abstenerse "sin ningún tipo de problema" para sacar adelante las cuentas, que "son iguales a las del 2019, las mismas que presentaron los comunistas". Eso y que "el PP y el PSOE son lo mismo, vieja política, la política rancia que la gente rechaza hoy en la calle", y ha hecho mención a las palabras del alcalde, José María Bellido, cuando, el pasado 24 de marzo, aseguró que "igual somos los de la vieja política los que tenemos que sacar esto adelante".

"Creemos que la vieja política en el año 2021 sobra, no queremos más pactos del PSOE con el PP", ha expresado Badanelli, quien se ha preguntado si "los pactos de sillones y las fotos en el salón de plenos ayudan en algo a la gente que está en la calle sin poder pagar el alquiler". La concejala ha expresado que "nosotros no vamos nunca a engañar a nadie, en ese camino no van a encontrar a Vox".

El desencuentro entre el gobierno municipal y Vox no es nuevo, empezó con la petición de un nuevo rumbo en el Imtur y se terminó de hundir con la incorporación de María Luisa Gómez Calero al cogobierno municipal, situación que consideran "un encaje legal bastante burdo". Hoy, Paula Badanelli ha criticado que el alcalde escogiera "el camino fácil de comprar un voto para sobrevivir con la abstención barata de cualquiera", en este caso la del PSOE.

La crisis entre los partidos del bloque de la derecha ha desencadenado en la negociación del cogobierno municipal de PP y Cs con los grupos de la oposición de izquierda para conseguir, al menos, la abstención de alguno de los grupos municipales, aunque el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha reiterado que aún teniendo el apoyo de Vox, hubiesen negociado enmiendas con IU, Podemos y el PSOE.

La base logística

Badanelli se ha vuelto a referir a la base logística del Ejercito de Tierra, que contempla una partida de más de 20 millones en el presupuesto. "La base logística no corría peligro", afirma, y critica que "se ha usado como excusa". Para Badanelli no era imprescindible el presupuesto para sacar la base logística adelante, pues asegura que se podría recurrir a los 140 millones de préstamos que el Ayuntamiento tiene solicitados y que "la mitad no se van a gastar".

Para la concejala, no se puede contar con la base logística como solución a los problemas económicos de Córdoba porque es un proyecto que "va a tardar en verse y no va a solucionar los problemas de las tiendas de souvenir de la Judería, ni de los hosteleros que se enfrentan al cierre" por la crisis del covid-19.

Aún así, Vox no ha querido cerrar la puerta para sacar adelante futuros acuerdos, aunque afirman que no están de acuerdo "con las formas" del PP, "nuestra responsabilidad con el futuro de Córdoba está por encima de cualquier presupuesto".