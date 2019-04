IU acusa al PSOE de "estar del lado de los depredadores y las grandes fortunas"

El enfrentamiento entre IU y PSOE por la propuesta del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, de suspender las licencias para apartamentos y pisos turísticos en la zona Patrimonio de la Humanidad del casco histórico y en el eje-Ribera Corredera no se ha hecho esperar.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha confirmado que los socialistas no votarán a favor de estas medidas ya que, aunque puedan estar de acuerdo en el fondo, no creen que el trámite deba realizarse a través de un "avance", sino que debe llevar más consenso y materializarse en una aprobación del plan especial del casco. Y su socio de gobierno no ha tardado en responder. García ha dicho que el PSOE "está del lado de los depredadores y las grandes fortunas" en lugar de situarse junto a los vecinos del casco histórico.

García ha sido mucho mucho más tosco en sus formas y ha apuntado directamente a Ambrosio de poner "excusas" para no apoyar unas medidas que, en su opinión, están claras. "Hay que decidir si se está al lado de los vecinos o con los grandes depredadores y Ambrosio está con lo segundo", ha insistido. Además ha lamentado que "de los viernes sociales hemos pasado a los viernes oscuros de Ambrosio en tres segundos".

La alcaldesa, sin embargo, ha querido lanzar un mensaje más conciliador, aunque no se esperaría la respuesta de su socio de gobierno. Así, Ambrosio ha insistido en que la propuesta cuenta con "el respaldo de todo el equipo de gobierno", aunque sí ha matizado que las formas no deberían ser a través de un consejo extraordinario y con la fórmula jurídica de un avance.

En su opinión, "hay que ir a una aprobación inicial a la que debemos llegar con el máximo consenso con los grupos políticos y actores y protagonistas en su totalidad", ha insistido la regidora. Las decisiones, ha insistido, "necesitan tiempo" y su intención es que el texto no llegue a tratarse en el consejo rector de la Gerencia y se aplace.