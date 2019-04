Urbanismo suspende las licencias para apartamentos y pisos turísticos en la zona Patrimonio y Ribera-Corredera

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) llevará el próximo viernes una serie de medidas cautelares para regular las viviendas y apartamentos turísticos en el casco histórico entre las que destaca la suspensión de la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la zona del casco que está declarada Patrimonio de la Humanidad y en el entorno Corredera-Ribera.

Así lo ha apuntado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, quien ha defendido estas medidas como una respuesta al estudio presentado esta semana sobre la gentrificación en el casco.

García ha explicado que los apartamentos turísticos, además, tendrán que tener "las mismas condiciones que una vivienda normal" con el objetivo de que si se dejara ese uso se pudiera recuperar para vivienda normal y no "sean infraviviendas". Los edificios, además, deberán ser enteros destinados a esta fin, no se puede compatibilizar el uso turístico con residencial.

En cuanto a las viviendas de uso turístico, las medidas cautelares implican que el titular que alquila el 25% de su casa no tiene limitación. "Creemos en ese modelo de vivienda turística", ha dicho García. En el resto de los casos, no se podrá alcanzar el 25% del total de un edificio de pisos turísticos. Esto significa que "no puede haber más de dos viviendas de uso turístico en un mismo edificio". En las zonas ya mencionadas -Patrimonio de la Humanidad y Ribera-Corredera- no se concederán más licencias.

Entre las medidas también se establece que en la zona Patrimonio de la Humanidad no a va a poder haber edificio completo destinado a comercio y , ahora tampoco, destinado a la hostelería.