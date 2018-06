IU pregunta a la Junta sobre el uso compasivo de la inyección Exondys 51 con un paciente cordobés

La parlamentaria andaluza de IU por Córdoba, Elena Cortés, ha registrado una pregunta dirigida al gobierno andaluz, con ruego de contestación oral en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, relativa al uso compasivo de la inyección Exondys 51, que "no se ha permitido" para "un paciente con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) de la ciudad de Córdoba".

Según avanzó ayer IU, Cortés quiere saber cuáles son "las condiciones en las que sí permitiría la Consejería de Salud dicho uso compasivo", teniendo en cuenta, según relata en la exposición de motivos de la pregunta, que "la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, establece en su artículo 24 las garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales".

A ello se suma, según el relato de Cortés en su pregunta escrita, que "en el artículo 17 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, se contempla y regula la posibilidad de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar, con carácter excepcional, el acceso a medicamentos no autorizados en España y destinados a su utilización en nuestro país".

Ello se permitirá, según detalló, "cuando se den las siguientes condiciones: que no se encuentre el medicamento autorizado en España con igual composición o que esté en una forma farmacéutica que no permita el tratamiento del paciente, o que no exista en España medicamento autorizado que constituya una alternativa adecuada para ese paciente".

"Asimismo, podrá autorizarse el acceso a medicamentos que estando autorizados en España no se encuentren comercializados, siguiendo los procedimientos que se establecen en el Real Decreto", según señaló Cortés.