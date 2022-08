IU Córdoba pide la dimisión de Blanca Torrent por el traslado de Canvax a Valladolid

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha pedido la dimisión de la concejala de Reactivación Económica y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, por el traslado de la empresa cordobesa Canvax Reagents SL a Valladolid como consecuencia de la compra del edificio Orión, en Rabanales 21, donde la empresa solía tener su sede.

"Es muy difícil hacerlo peor", ha criticado García, que ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, la dimisión de Torrent "de manera inmediata" pues, con la salida de la empresa se perderán una veintena de empleos, según el concejal de IU. Canvax tenía un contrato de arrendamiento en el edificio, que fue adquirido el pasado 28 de julio para instalar la Incubadora de Alta Tecnología Córdoba Biotech, un proyecto que en un principio pasaba por la construcción de un nuevo edificio que estaría listo en 2021, según anunciaron poco antes de la pandemia.

Para Pedro García las circunstancias que se está dando en el Imdeec "son absolutamente terribles" y la compra del edificio "es un auténtico despropósito" tanto en la forma, pues critica que los consejos rectores y la documentación se envió vía Whatsapp y "en el último minuto" antes de perder la subvención de los fondos europeos y que la delegada "miente" porque la empresa "no ha desaparecido, solo cambió de dueños", como por el fondo, con el traslado de una empresa con una línea de trabajo en material biotecnológico reconocida nacional e internacionalmente e instalada en Córdoba.

El contrato de arrendamiento en Rabanales 21 ha sido rescindido "unilateralmente" para la venta del edificio, lo que "los ha obligado a marcharse sin información y una veintena de trabajadores no podrán seguir trabajando porque no pueden marcharse a Valladolid", critica el concejal, que asegura que "no es posible que se diga que quiere retener todo el talento cordobés y lo primero que hace es echar a una empresa cordobesa fuera".