La Orquesta de Córdoba llena de música el Hospital Reina Sofía durante dos días

Pacientes y familiares del Hospital Universitario Reina Sofía podrán disfrutar durante dos días de los conciertos que tres grupos de cámara de la Orquesta de Córdoba van a ofrecer en el marco de la segunda edición del ciclo Días de música. En horario de mañana, dos cuartetos de cuerda y un quinteto de viento irán recorriendo espacios singulares de los Hospitales General y Provincial para acompañar la estancia de las personas que tienen que permanecer ingresados por su estado de salud.

Mozart, Händel, Piazzola o Borodín escribieron algunas de las piezas que este lunes ha interpretado la Orquesta de Córdoba para llenar de color y paz las habitaciones y salas de servicios como la UCI, Cuidados Paliativos, Oncología Radioterápica, Diálisis, Salud Mental o Neurología, entre otros. La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, la directora gerente del Hospital Reina Sofía, Valle García, el gerente de la orquesta, Daniel Broncano, han presentado esta segunda edición.

El Hospital Provincial y el Hospital General acogerán los conciertos de la Orquesta que el año pasado generaron momentos de intensa emoción. “La música nos rescata recuerdos, llena nuestros miedos de esperanza, nos ofrece calma para ordenar prioridades y paz para afrontar nuestro presente”, señala Valle García. La directora gerente ha explicado que iniciativas como ésta son ejemplo de humanización, eje transversal de los sistemas sanitarios porque “atendemos, no sólo asistimos, y porque en ese atender debemos tener en cuenta todos los aspectos que definen a la persona, también el emocional, y acompañarlo”.

En esta línea, Daniel Broncano, ha señalado “la música tiene muchas funciones, entre ellas la de ordenar nuestras emociones y la de ayudar a sanar”. “Con este objetivo, alzamos esta semana nuestros instrumentos, para poner nuestro granito de arena al bienestar de la ciudad; también para apoyar y visibilizar la labor asistencial que lleva a cabo el hospital”.

12 mini conciertos en 2 días

Para ello, tres grupos de cámara interpretarán una selección de piezas escogidas en estos espacios durante dos días. El primer día, la actuación comenzará a las 10:00 de manera simultánea en el Hospital General y en el Provincial.

En concreto, el cuarteto de cuerda (compuesto por Linh Chi Hoang Le y Eugenio Valdés Weiss, al violín; Malgozata Hojenska, a la viola y Vera Kuligina, al violonchelo) actuará en el vestíbulo de Oncología Médica, en el área de Reumatología y, por último, en el hall de Oncología Radioterápica, todo ello en el Hospital Provincial. A lo largo de dos horas interpretarán Canon en Re, J. Pachelbel; Concierto de Navidad, A. Corelli; Oblivion, A. Piazzolla y Por una cabeza, C. Gardel.

A la misma vez, pero en el Hospital General, el otro cuarteto (compuesto por Artaches Kazarian y Ángel Guzmán Corrochado, ambos al violín; Francisco González González, a la viola y Rodrigo García Simón, al violenchelo) actuará en Radiología y en Neurología, interpretando las piezas Por una cabeza, de C. Gardel; Fuegos artificiales, G. F. Händel y Pequeña Serenata Nocturna, de W. A. Mozart.

Por su parte, el quinteto ofrecerá su concierto desde el Hall Principal del Hospital General, a cargo de Arturo García Espinós y Rafael Flordelis Llorens, a la trompeta; Francisco A. García Romero, a la trompa; Rafael Martinez Guillén, al trombón y Francisco J. Ramírez Cueva, al trombón, que interpretarán Suite from María de Buenos Aires, de A. Piazzola; Chica de Ipanema, A. C. Jobim; Luz de Mayo en Córdoba, R. M. Guillén; The Entertainer, S. Joplin; y una selección de temas musicales de bandas sonoras de películas populares.

El segundo día, los cuartetos de cuerda actuarán en otros espacios del Hospital Provincial como Medicina Interna, Cuidados Paliativos y Salud Mental, así como en otras ubicaciones del Hospital General (Unidad de Diálisis, UCI y Hall principal), donde volverán a ofrecer conciertos similares a los del día anterior.

El Hospital Reina Sofía ha agradecido la colaboración desinteresada de la Orquesta de Córdoba en esta iniciativa que ya forma parte de la programación de actividades con las que el hospital intenta hacer más llevadero el paso de pacientes y familiares por el hospital, especialmente duro y complicado en servicios como la UCI.