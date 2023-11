Todos los datos de la Gran Recogida de Alimentos en Córdoba 2023

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba comenzará la Gran Recogida de 2023 este viernes día 24 de noviembre. Con el objetivo de luchar contra el hambre y la desnutrición ayudando sin ánimo de lucro a quienes más lo necesitan, la institución ha lanzado su habitual campaña solidaria que estará vigente hasta el próximo jueves 30 de noviembre en un total de 170 establecimientos de alimentación repartidos por toda la provincia cordobesa.

Solo las grandes plataformas mantendrán la Gran Recogida de 2023 hasta el jueves 30 de noviembre, pues en aquellos supermercados con menor capacidad se podrán donar desde el viernes 24 al domingo día 26 del mismo mes. Así lo ha explicado este lunes el presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Rafael Revuelto, quien ha hecho un llamamiento a la sociedad cordobesa para que donen -preferiblemente con aportación económica en lugar de con alimentos- y así "se llenen los almacenes para los más necesitados".

La institución espera al menos alcanzar las cifras de la Gran Recogida del año pasado, con la que se recaudaron un total de 172.000 euros y más de 36.000 kilogramos y litros de alimentos. Es por eso que "se necesita una gran cantidad de alimentos y mientras más se recaude, mejor", tal y como ha precisado Revuelto, quien ha hecho hincapié en que "la sociedad cordobesa es muy generosa".

Y es que el Banco de Alimentos de Córdoba requiere la colaboración ahora más que nunca de los cordobeses. Para sacar adelante la Gran Recogida de 2023, la institución necesita la ayuda de 1.200 voluntarios que se repartan por los distintos supermercados. Sobre todo en los diferentes municipios de la provincia, en especial en La Carlota, que es la localidad donde más se necesitan ayudantes. Aquellos que deseen colaborar como voluntarios deberán hacerlo inscribiéndose en la web del Banco de Alimentos Medina Azahara o a través del teléfono de la institución.

"Todas las cadenas de alimentación de la provincia van a participar. Tenemos que recordar que lo que mejor nos viene es la donación económica, pese a que en algunas superficies van a ser mixtas con la donación también de alimentos no perecederos. El dinero, para que se sepa, se queda en las superficies y luego es el Banco de Alimentos quien va a comprar los alimentos necesarios con el importe recaudado", ha explicado el procedimiento el vicepresidente y coordinador de la institución, Juan José Cas.

Tanto la donación monetaria como la de depositar alimentos no perecederos en las bañeras de cartón que habrá dispuestas en los supermercados se podrá llevar a cabo desde este viernes 25 de noviembre en los siguientes establecimientos: Aldi, Carrefour, Supeco, Cash Fresh, Covirán, El Jamón, Eroski, García Valero, Garvín, Más Ahorro, Piedra, Próxima, Proxi, Óptima, Sieta Villas, Suma, Super Alcoop, Pedro Ramírez y Valenzuela.

Muchas de esas cadenas de alimentación, como ha especificado Revuelto, invitan a que se hagan las donaciones económicamente en línea de caja, es decir, una vez se va a efectuar una compra, aunque muchas de ellas también contarán con cajas de cartón para donar alimentos como leche, aceite o alimentación infantil, que es lo que más se necesita, según confirma el Banco de Alimentos Medina Azahara.

Así funcionará esta campaña de Gran Recogida, que estará marcada por la inflación, la cual "va a ser un gran problema porque cada vez a las familias les cuesta más mantenerse económicamente y a los jubilados no les llega con la pensión", como ha lamentado el presidente del Banco de Alimentos. Revuelto también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana porque "las ayudas europeas procedentes de los Fondos Next Generation terminan en 2024 y no se sabe nada todavía, lo que significa que el año que viene será duro".

Crifras hasta octubre de 2023

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba, del que forman parte 156 entidades sociales, atiende cada año a unas 30.000 personas. Según los datos ofrecidos por la institución, en este 2023, hasta el mes de octubre concretamente, en el marco del programa Fead (frutas y hortalizas) han recibido un total de 347.646 kilogramos de productos frescos. En lo que va de año han distribuido 346.680 kilogramos de frutas y hortalizas, es decir, un promedio de 0,131 kilos por persona (más bajo que el promedio de 0,190 por persona de 2022).

En el programa de alimentos en seco se han recopilado un total de 1.435.607 kilogramos entre enero y octubre destacando la leche, que representa el 31,38% de los productos (aumento del 11,54% con respecto al año pasado). También han destacado las mermas con 419.073 kilogramos, un 29,19% del total (aumento del 7,24%).

El reparto de alimentos ha sido calificado por el Banco de Alimentos como "un éxito", pues han alcanzado los 1.342.850 kilogramos, 43.000 más que el año pasado. Además, han llegado a 18.637 beneficiarios (246 más que en 2022), habiendo recibido cada uno 72,05 kilogramos de alimentos. Como ha añadido la institución, se encuentra en pleno proceso de reparto de la Fase II del Fead (fondos europeaos y Gobierno de España) que suponen más de 400.000 kilogramos de alimentos para los cordobeses que lo necesiten.