Vaya por delante que mi intención nos es juzgar los entresijos de un certamen que lamentablemente cada vez importa menos a los ciudadanos de a pie salvo cuando nominan a algún representante patrio con el que nos han bombardeado sin piedad y que francamente son productos discográficos sin más pena ni gloria.

A pesar de las denuncias que corren sobre injusticia, compadreo y arreglos previos a la concesión de los premios en la actualidad, hubo una época en la que eran galardones que avalaban carreras musicales de todo tipo y se convertían en sustento de artistas de todo género.

Los 31 galardones que recogió el gran Sir Georg Solti son todo un récord no igualado por ningún otro artista y es, cuando menos curioso, porque este músico insigne no es cantante de pop, ni de rock, ni es exponente de la música llamada popular y de masas, sino un reconocido director de orquesta húngaro nacionalizado británico que tuvo bajo su batuta a orquestas y teatros tan importantes como las Óperas de Frankfurt, Munich y Londres, además de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

En estos tiempos de reconocimiento bien ganado al trabajo y referencia de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, es obvio hacer reconocimiento a la artista que más galardones ha cosechado en los 63 años de ediciones de los premios de la música.

Me refiero a Alisson Krauss, cantante y violinista estadounidense del género de la música tradicional americana llamada Bluegrass. Alisson ha ganado 27 premios, a sólo cuatro del gran Solti y con posibilidades reales de superarlo pues tiene solo 48 años y sigue en activo, mientras Solti falleció en el lejano año de 1997.

Saber que el grupo más laureado en los Grammy en 28 ocasiones son The Beatles es una noticia nada sorprendente por la calidad de su música y a la vez incomprensible si cabe, pues los cuatro de Liverpool sellaron su separación hace mas de 50 años.

El archiconocido tema We are the World creado para el proyecto Usa for Africa por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 , los discos Thriller y Bad del rey del pop y la banda sonora de la conocida producción fílmica El color púrpura, entre otros, son los logros del reconocido como productor musical más premiado en los Grammy en 27 oportunidades. Me refiero al gran Quincy Jones.

Aunque solemos reconocer y valorar profusamente solo los máximos exponentes o ganadores, no me parece justo demeritar a otros artistas que, según la categoría en la que se presentaron, obtuvieron cuantiosos premios y que no son recordados.

Hay cuando menos una curiosidad especial en el hecho de que artistas de la llamada música clásica tengan numerosos premios además del ya mencionado Sir Georg Solti.

Ejemplo de ello los tenemos con los desparecidos Pierre Boulez, compositor y director de Orquesta francés que acumuló 26 premios, y el pianista ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Horowitz, con unos no despreciables 25 premios.

Otros artistas reconocidos y multipremiados son Beyonce con 24, el pianista de jazz Chick Corea, el arreglista y productor musical Jay Z, el cantante y pianista Steve Wonder, el compositor John Williams y el afamado grupo U2, con 22 galardones.

Como es lógico, no podemos ni queremos olvidar los Grammy Latinos. Los conocidos en el mundo anglosajón como Latin Grammy Awards, premios que concede, desde el año 2000, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Al ser idénticos a los antes mencionados y más que conocidos Premios Grammy, estos reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada, mediante votaciones entre pares, lo cual evita supuestamente el engaño y el soborno para producciones musicales cantadas en español, portugués u otros idiomas de países con esta raíz idiomática.

La primera emisión de estos premios de y para la música latina data de los inicios de este siglo y constituyó todo un hito en la historia de la televisión estadounidense, pues fue transmitido por la cadena CBS, reconocida y prestigiosa cadena de televisión en abierto y se convirtió en el primer programa en español transmitido en horario de máxima audiencia por una cadena estadounidense. Lo dicho, todo un hito.

Al igual que en los premios Grammy originales, en los Latinos existen cuatro categorías generales, además de otras más especializadas según el género musical, lo que hace un total de 42 categorías que serían muy extensas de relacionar.

España ha estado muy presente en las dos versiones de premios Grammy. Artistas de la talla del guitarrista Andrés Segovia (2) , la cantante Montserrat Caballé (1) , la pianista Alicia de Larrocha (4), el cantante y director Plácido Domingo (2), el violoncellista Pau Casals (1), el cantante Julio Iglesias (1), entre otros, han recibido galardones y reconocimiento que a veces se olvidan con premios recientes a productos musicales que la historia decidirá si perduran en el imaginario del público.

Como último dato, España es el cuarto país con más premios latinos en los Grammy, con 110 estatuillas, solo superados por los 202 de México, los 147 de Brasil y los 136 de Puerto Rico y el artista patrio más premiado es Alejandro Sanz con 23 a solo cinco del grupo puertorriqueño Calle 13, que han sido premiados en 28 ocasiones.