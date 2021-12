El Teatro Góngora de Córdoba acogerá el estreno de 'El Perdón', con Juana Acosta y Chevi Muraday

El Teatro Góngora acogerá este viernes el estreno de la obra El perdón, del coreógrafo y director Chevi Muraday. Esta pieza teatral está basada en la vida de la actriz Juana Acosta y cuenta con textos del dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio.

La obra toma como punto de partida el asesinato del padre de Acosta en Colombia y, a partir de esta terrible experiencia, se centra en la posibilidad de perdonar y romper el círculo de la violencia. Se trata de una pieza de danza que intercala el baile con las palabras de poetisas colombianas.

Esta pieza dramática es un espectáculo testimonial en el que la actriz no interpreta un papel sino en el que se interpreta a sí misma. Dicha pieza muestra, de una forma poética y simbólica, el antes, el ahora y el después de cómo afectó a su vida la trágica muerte de su padre.

Muraday, bailarín y director de la compañía Losdedae Danza, ha destacado que no es la primera ocasión en la que colabora con Juan Carlos Rubio. Es su sexta colaboración. En cambio, ha insistido en que sí es la primera vez que trabaja con Acosta.

Asimismo, ha reconocido que "soy muy afortunado porque muchas veces no soy yo quien elige a los intérpretes sino que son ellos los que cogen el teléfono y me llaman para acercarse a la danza; Juana se pusó en contacto conmigo y ha sido ella quien nos ha elegido, a Juan Carlos y a mí, para contar su historia".

Para realizar esta pieza dramática, el director ha realizado un trabajo exhaustivo de investigación sobre los datos de la violencia en Colombia y, de esta forma, poder plasmar esa realidad fielmente en las tablas "de una forma poética y bella".

Mientras, Rubio ha afirmado que "al ser yo de Montilla, estamos muy contentos de que la primera función de la obra se realice en Córdoba". Rubio, al igual que Acosta, también se pusó en contacto con Chevi Muraday con la intención de realizar una colaboración entre ellos tres.

La actriz, que no es la primera vez que visita la ciudad, ha señalado que es un "honor y un placer estrenar un espectáculo en Córdoba, que es una ciudad hermosísima que me fascina". También ha reconocido que cuando se acercó a Rubio "no me encontré solo con un excelente dramaturgo y director, sino también con un ser humano inmenso y, por ello, di el paso de contarle mi historia".

Acosta ha detallado que conoció a Chevi Muraday hace diez años, cuando acudió a ver la obra que este realizaba junto con Marta Etura, Return. Desde entonces quiso trabajar con este director y coreógrafo en una obra como la que se estrena mañana en Córdoba.

Para hacer realidad esta pieza dramática, la actriz contactó con Rubio y Muraday hace un año y les comunicó que no tenía "un texto teatral como tal, pero sí una experiencia", y entonces fue cuando les relató toda la historia relacionada con el asesinato de su padre.

"Mi primera vocación fue la danza, era lo que más me gustaba en el mundo. Empecé cuando tenía tres años y estuve hasta los 16. Fue entonces cuando dejé de bailar y yo, en principio, no sabía por qué. Pero hace un par de años, cuando una amiga me contó una experiencia suya, me acordé de que cuando era una adolescente y estaba a punto ir a una de mis clases de baile, me llamaron para decirme que mi padre había sido asesinado. En ese momento dejé la danza y la violencia castró, de alguna forma, esa primera gran vocación. Pero, por suerte, más tarde, apareció en mi vida el teatro y la interpretación y después de 30 años he decido volver a bailar", ha relatado Acosta.

Acosta finalmente ha hablado sobre cómo ha avanzado en "todo el camino que he ido recorriendo en mi terapia y cómo he podido perdorname a mí misma por haber sentido tanta rabia cuando era casi una niña". Así, ha reconocido que protagonizar e inspirar esta obra teatral "ha sido una experiencia muy reconfortante y ha significado un salto en mi vida como actriz, como mujer y como madre".

Córdoba es la ciudad que marca el inicio de una gira teatral que recorrerá todo España y que llegará a Madrid del 12 al 23 de enero del próximo año en el Teatro Bellas Artes.