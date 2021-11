Garzón se descarta como candidato de IU-Podemos a la Presidencia de la Junta

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha descartado como candidato de una posible coalición de IU y Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas.

Garzón, que ha inaugurado la jornada Jóvenes y Juegos de Azar en la Diputación de Córdoba, ha reconocido que "en este caso, IU junto con Podemos tendrá que ser desde Andalucía, independientemente de que sea de Málaga y militante de aquí, desde donde se designe quien sea su candidato o candidata".

"He agradecido sistemáticamente todas las declaraciones que han ido sugiriéndome esa posibilidad, que al final no deja de ser un reconocimiento, pero no está en mis intenciones, no está encima de la mesa", ha señalado.

Garzón ha indicado también que él se encuentra "haciendo otras funciones, para las que se me eligió en su momento, precisamente por la provincia de Málaga".