García se ceba con el PSOE y lo acusa de "traicionar a la ciudad" por votos

Se acercan las elecciones y lo que hace tres años eran gestos para evidenciar la unión y justificar un cogobierno de izquierdas, ahora se ha tornado en críticas y ataques. El convenio firmado por el Ayuntamiento (aunque más bien por el PSOE) con el Cabildo por las visitas nocturnas a la Mezquita ya sirvió la semana pasada a IU para cargar contra su socio de gobierno. Parece que la munición no se les ha acabado, ni mucho menos, porque ayer el portavoz de IU en Capitulares -y primer teniente de alcalde-, Pedro García, acusó a los socialistas de "desleales" de y "traicionar a la ciudad"; todo ello, añadió, por la cercanía de las elecciones municipales.

García, que ofreció una rueda de prensa para hablar de asuntos turísticos, tuvo que responder a las preguntas de los periodistas acerca de este episodio, protagonizado por un convenio que no ha gustado nada a su partido. "El PSOE no ha sido desleal con IU, eso le importa a poca gente, ha sido desleal con la ciudad", criticó García. La razón, que en dicho convenio se reconoce que la Iglesia es la gestora única del mayor monumento de Córdoba, algo que choca con el hecho de que el PSOE trabaje en una comisión que busca defender la titularidad pública de la Mezquita. "Reconocer eso es desleal con la ciudad, con el acuerdo programático, con lo que hemos firmado con la ciudadanía", insistió García.

¿Puede este romper el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU? La federación de izquierdas no se lo ha planteado, pero su portavoz en el Consistorio sí advirtió que "ellos [por los socialistas] sabrán dónde se han situado, esto no ayuda ni en el presente ni en el futuro". Aquí fue donde introdujo García la clave electoral y es que, a su entender, "lo que ha hecho el PSOE es un posicionamiento ideológico y de cara a las próximas elecciones", pero apostilló: "Hay que contar con los deditos".

Sobre si esta actuación del PSOE ha generado malestar entre los de su partido, García afirmó que es más bien "sorpresa" por ver "cómo se pegan bandazos ideológicos y se traiciona a la ciudad". Con ello, hizo referencia también al anunció del Gobierno central, con un presidente socialista a la cabeza, de publicar la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia "y anularlos si fuera posible". Para el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, la posición a nivel nacional y la mantenida por el PSOE cordobés reflejan "el Susanismo y el Sanchismo en estado puro" por lo afirmó que "a ver si se ponen de acuerdo y nos ponemos a trabajar en el mismo sentido por el bien de la ciudad".

Sobre la citada comisión y el hecho de que ahora carezca de sentido, el también delegado municipal de Turismo comentó que "tiene más sentido que antes" porque "la contradicción no es para nosotros, es para los que firman una cosa y tienen que poner en lo alto de la mesa unas conclusiones que van a decir lo contrario". Con ello, García instó a preguntar a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, sobre el asunto e insistió en que esa comisión "se creó para trabajar y luchar para que la Mezquita-Catedral sea propiedad pública".

Pero no sólo el convenio con el Cabildo sirvió a García para cargar contra los socialistas del Ayuntamiento. Hace apenas dos días desde Gestión se anunciaba un desbloqueo de la situación del campo de fútbol de San Eulogio, algo que el primer teniente de alcalde reconoció no entender muy bien. "No sabía que el tema estaba bloqueado, no sé exactamente lo que se ha hecho, tampoco los actores, Cajasur y Grucal, que se enteraron ayer", manifestó García, que calificó la situación como "surrealista". En este sentido, recordó que hace dos años la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se hizo un proyecto con ambas empresas del que aún no se sabe nada. "En reiteradas ocasiones le dije a la alcaldesa que tenían que sentarse con las empresas porque reclamaban que no tenían noticias", denunció García, que apuntó que "hago esta crítica para ver si se hace San Eulogio".