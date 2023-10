El Festival de Piano Guadalquivir bate récord de público en la etapa cordobesa de su 14ª edición

El Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir ha cerrado la etapa cordobesa de su 14ª edición, Encarnadas: Mujeres-Patrimonio-Piano, con un nuevo récord de público. “Es un orgullo poder decir que hemos llenado los espacios en los que se ha desarrollado esta primera parte del festival y que el público ha vuelto a reconocer la programación de gran calidad que hemos ofertado”, reconoció la directora del evento, María Dolores Gaitán.

Así, el concierto con el que se ha cerrado la primera parte del festival, reunió en el incomparable marco de la Mezquita-Catedral a cerca de 1.500 personas, “una cifra que habla de la gran atracción que genera nuestra propuesta musical, siempre vinculada al patrimonio histórico y cultural de Córdoba”, destacó Gaitán.

Además, ha resaltado que “el concierto que abrió el festival en el entorno de la Calahorra reunió a más de 1.000 personas entre el público que resistió sin moverse de sus asientos el frío de aquella noche y los viandantes que se detenían a escuchar tanto desde el Puente Romano, como desde los distintos espacios en torno a la torre sorprendidos y entusiasmados con la piano woman session que ofrecieron Isabel Dobarro, Pepe Sánchez y la bailaora Pilar Díaz, Morimoto Sisters y La Calandria y el que yo misma ofrecí en Medina Azahara junto a la kanutista Maya Youssef y el percusionista David Ruiz, agotó las 300 entradas disponibles”.

Al éxito de público se une la "enorme proyección internacional" que ha adquirido el festival este año. “Siempre hemos apostado por la internacionalización, por llevar Córdoba y su patrimonio al mundo a través del piano, y traer el mundo a Córdoba de la mano de artistas de primer nivel. Y lo hemos vuelto a hacer. Hemos contado con artistas de la talla de Alba Ventura, Marta Zabaleta, Ana María Valderrama o Maya Youssef”, afirmó la directora de la cita musical.

En esa línea, recordó que “este año nos unimos a México, que ha estado presente en Córdoba de la mano del son jarocho de La Calandria y la Camerata Filarmónica Latinoamericana, a quien el público terminó aplaudiendo con palmas flamencas”.

Ahora, el FIP Guadalquivir se prepara para cruzar el Atlántico y llevar la marca Córdoba, Andalucía y España a México, con los dos conciertos programados para el 1 y 3 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y la reconocidísima Rosa Torres-Pardo, dirigidos por Ludwig Carrasco.

Esta edición ha puesto el acento en "esas mujeres luchadoras que no han dejado de reclamar su espacio, su valía y su particular visión del mundo". Por ello, no solo han sido protagonistas de la programación, con más de 30 artistas participantes, sino que se ha descubierto el talento artístico y la obra de otras mujeres olvidadas. De hecho, el genio femenino seguirá siendo protagonista en la segunda parte del festival, la que tendrá lugar en Ciudad de México, en donde se estrenará El coraje de la rosa, de la compositora Pilar Jurado.

El FIP Guadalquivir ha alcanzado un "impacto potencial a través de medios de comunicación de más 30 millones de personas dentro y fuera de España" y en ello ha sido fundamental el apoyo institucional y los patrocinadores “sin los que sería imposible llevar a cabo esta aventura que sigue luchadora hacer llegar la música clásica hasta el último rincón del mundo”, subrayó María Dolores Gaitán.

El Festival Internacional de Piano Guadalquivir está organizado por la Asociación Cultural Guadalquivir Pianístico con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Patrimonio, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos, Diputación de Córdoba, Universidad de Córdoba y Cabildo Catedral.