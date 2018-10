El Festival de las Callejas se consolida con más presencia de cordobeses

La segunda edición del Festival de las Callejas cerró ayer con total éxito de público y con más presencia de cordobeses que el año pasado. Así lo informó a el Día el impulsor del festival y gestor de la Casa de las Cabezas, Manuel Ramos, quien ofreció un balance de la cita que ha acogido a "miles de personas", especialmente el viernes y el sábado. Ramos detalló que para esta edición se habían editado unos 20.000 pasaportes -para sellarlos por cada calleja que se visitara- y se han agotado prácticamente en su totalidad.

El gestor de la Casa de las Cabezas apuntó que lo importante de reunir a tantas personas en una cita como el Festival de las Callejas reside en tener abarcadas casi toda la Medina y la Axerquía, algo que no ocurre con otras citas como Flora, que se desarrolla en lugares muy concretos. Sobre esa mayor afluencia de cordobeses, Ramos explicó que ya el año pasado "sorprendió", pero en esta edición ha subido. "Son los cordobeses los que están tirado del carro", defendió y añadió que el Festival de las Callejas va camino de consolidarse no sólo como un evento turístico, sino también "localista".

Para la cita se editaron 20.000 pasaportes y la mayoría se han agotado en cuatro días

Ramos destacó también que de esta cita se puede disfrutar en familia porque sirve tanto como para mayores como para niños que "ven como un juego el tener que sellar la totalidad del pasaporte". El impulsor de esta actividad, que se organiza junto con el Ayuntamiento, hizo referencia a la historia de "la abuela de las callejas" de este año. Se ha tratado de una señora de 95 años que va en silla de ruedas y que, con la ayuda de su hijo, ha completado todo el mapa de callejones, que este año suman más de medio centenar.

Ramos valoró también el Festival de las Callejas por permitir sacar a la luz más patrimonio del que se conoce en la ciudad. "La frase más repetida del festival es la de nunca he pasado por aquí", señaló y añadió que "sería una pena dejar morir" este evento. "Habría que seguir luchando en esa labor de recuperar la ciudad, no sólo como un producto turístico", apuntó y recordó que "la calleja siempre ha sido el punto de solidaridad más grande que ha existido en Córdoba". Por esto mismo, Ramos explicó que aún están asimilando el éxito y el desarrollo de esta segunda edición del Festival de las Callejas y entiende que aún no puede confirmarse la celebración de una tercera el próximo año.

Como algo negativo, Ramos apuntó hacia el "incivismo" de "ciertas personas" que, durante estos días, han arrancado los carteles informativos de algunas de las callejas y otros azulejos que representaban profesiones según el lugar en el que estaban colocados. Además, destacó que Sadeco ha ayudado en las tareas de limpieza porque había ciertas zonas que han llegado a ensuciarse mucho.

Acerca de la propuesta del sector turístico de repartir toda la actividad que se concentra en octubre hacia otros meses del otoño, Ramos recordó que este mes tiene mejor temperatura que noviembre y que "hace dos años no había nada en otoño". Al respecto, consideró necesario hacer "un llamamiento para el sector de la hostelería también apoye estos eventos, tanto de manera promocional como económica, porque son los principales receptores de la actividad que se genera, están en primera línea".