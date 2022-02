Fátima Gálvez y la Universidad de Córdoba, Medallas de Andalucía

La medallista olímpica Fátima Gálvez y la Universidad de Córdoba (UCO) han recibido la Medalla de Oro de Andalucía. Ambos forman parte de la nómina de instituciones y personajes reconocidos por la Junta de Andalucía con motivo de la celebración del 28F el próximo lunes.

Tras conocer este reconocimiento, el rector de la UCO, José Carlos Gomez Villamandos, ha agradecido al Consejo de Gobierno andaluz y a su presidente la concesión de esta distinción que “supone el reconocimiento a generaciones de universitarios que han venido trabajando para el desarrollo social y económico de nuestra provincia”.

Gómez Villamandos ha hecho extensivo este galardón a la sociedad cordobesa “como dice nuestro lema Patrimonio colectivo, no solamente es un reconocimiento a la Universidad de Córdoba sino también a la ciudad de Córdoba y la provincia con la que mantenemos una excelente relación, desarrollamos muchísimos proyectos, y de esa forma, entre todos colaboramos a hacer más grande nuestra tierra”.

En concreto, la Universidad de Córdoba ha sido reconocida en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud. Además de la UCO, recibirán este galardón el profesor honorífico de la Universidad de Córdoba e investigador del Imibic, José Manuel Quesada Gómez y la Universidad de Málaga.

Además de la Medalla de Andalucía, la campeona olímpica Fátima Gálvez también ha recibido el galardón en la 25 edición de los Premios Meridiana, que reconocen la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades. La cordobesa, medalla olímpica en los Juegos de Tokio 2020, ha sido reconocida en la categoría de deportes, y aparece en una nómina en la que también están la presentadora de televisión Sandra Golpe, la doctora en Matemáticas Clara Grima o la cantaora de flamenco Carmen Linares.

Sin duda alguna, Fátima Gálvez pasará a la historia del deporte cordobés por conquistar el título olímpico en equipos mixtos de foso olímpico de tiro al plato al vencer, junto al toledano Alberto Fernández, a San Marino en la final por 41 platos a 40. De este modo, la tiradora baenense puso el colofón a una carrera llena de éxitos. En la prueba individual ocupó el puesto 13 con 116 platos sobre 125, a cuatro de entrar en la final. El palmarés más destacado de la mejor temporada de su carrera la completó con el oro individual en la final de la Copa del Mundo y el bronce en equipos mixtos en el Europeo de Osijek.

Tras conocer la distinción, la tiradora, natural de Baena, ha dicho eestar "muy orgullosa". En declaraciones a Europa Press, ha señalado que la Medalla de Andalucía es un reconocimiento "muy prestigioso a nivel andaluz, que siempre veía que gente importante lo recibía y tenía el anhelo de que en algún momento me tocase a mí". Para ella, constituye "un honor" recibir la Medalla de Andalucía, pues procede de "una autonomía a la cual siempre he defendido y he llevado a lo más alto del podium".

La lista de galardonados

El Consejo de Gobierno andaluz también ha aprobado este martes conceder los títulos de Hijo Predilecto de Andalucía al cantautor y compositor Alejandro Sanz y al también compositor y productor musical Manuel Alejandro, así como distinguir a 20 personas o entidades con las Medallas de oro de la comunidad autónoma, entre ellas, el diplomático Inocencio Arias, la actriz Belén Cuesta, y el matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco; y con la Medalla Manuel Clavero Arévalo a la Fundación Blas Infante.

También ha distinguido al jugador de tenis de mesa paralímpico José Manuel Ruiz Reyes y al Real Club de Tenis Recreativo de Huelva en la del Deporte; a la fundadora y presidenta de Andex, María Luisa Guardiola Domínguez, y a la Fundación internacional Aproni, en la de Solidaridad y Concordia; al presidente de la empresa cárnica Famadesa, Federico Beltrán, a la cooperativa Jaencoop y a la presidenta del grupo empresarial Medina, Rocío Medina, en la categoría de Economía y Empresas.

A la nómina de galardonados de este año se suman la diseñadora flamenca Pilar Vera Román y la Fundación Cruzcampo en la de Proyección de Andalucía; al que fuera director de la Estación Biológica de Doñana Miguel Delibes de Castro y a la Federación Andaluza de Caza en la de Mérito medioambiental, y al Ejército del Aire, en la de Valores Humanos.

De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' ha sido galardonada la Fundación Blas Infante.

La Medalla de Andalucía, es la distinción honorífica otorgada por la Administración de la Junta de Andalucía a aquella persona física o jurídica, grupo o entidad en reconocimiento de las acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados en los ámbitos de actuación establecidos por las diferentes categorías de las que consta esta distinción y que hayan redundado en beneficio de Andalucía.

Estas distinciones se entregarán, como ha venido siendo habitual en los últimos años, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla este próximo lunes, 28 de febrero.