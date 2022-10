Un trabajo sobre la salud mental de los estudiantes de Enfermería gana el Premio al Mejor TFG del Colegio Profesional

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba acaba de entregar la segunda edición de su Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) de Enfermería Cordobesa, al que han optado todos los estudiantes de Grado en Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) que han presentado su TFG en el curso 2021-2022.

La ya enfermera recién graduada Cristina Fierro Castillo se ha alzado con este galardón por su TFG sobre el Estado de salud mental de los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Córdoba.

En concreto, el premio, dotado con 500 euros, ha sido entregado en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) por el presidente en funciones del Colegio cordobés, Enrique Castillo, en el marco de la II Jornada de Orientación Académica sobre Excelencia en el TFG organizada por la citada facultad; en un acto que también contó con la participación del propio decano de este centro, Luis Jiménez Reina, y del vicedecano de esta facultad y miembro de la Comisión Plenaria del Colegio cordobés, Manuel Romero Saldaña.

Durante la entrega del premio a esta enfermera, tanto el presidente en funciones del Colegio como el decano de la facultad resaltaron la gran calidad de los TFG que este año han optado a esta distinción. En concreto, de todos los trabajos presentados durante el pasado curso un jurado compuesto por profesores de la facultad seleccionó los seis mejores, que fueron expuestos en esta jornada de excelencia, tras la cual el jurado eligió como mejor trabajo el presentado por Cristina Fierro Castillo.

La recién graduada en Enfermería agradeció el premio y también tuvo palabras de reconocimiento para los otros trabajos finalistas, “con temáticas muy variadas e interesantes”, señaló. Entre estas temáticas, los TFG finalistas abordan los beneficios de la musicoterapia y la danzaterapia para un envejecimiento saludable, el manejo del dolor en pacientes con endometriosis, los accesos vasculares periféricos en niños, la percepción sobre el método madre canguro en neonatos y el grado de ansiedad ante la hospitalización del paciente con consumo de sustancias en situación de pandemia.

Problemas de ansiedad o depresión

El TFG premiado tiene como objetivos determinar el estado de salud mental de los citados estudiantes y su posible relación con factores sociodemográficos, académicos y factores relacionados con la pandemia del covid-19. En este estudio participaron 196 estudiantes del Grado de Enfermería de la UCO de distintos cursos, cumplimentando un formulario online que incluía el cuestionario de Salud General de Goldberg-12. Los resultados que arroja el estudio determinan que casi el 82% de los participantes podría estar padeciendo problemas de salud mental emocionales, mayoritariamente ansiedad y depresión.

“Estos problemas de salud mental podrían conllevar problemas de fatiga, irritabilidad, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse y un posible abandono de los estudios. El evidente mal estado de salud mental estaría relacionado con el comienzo de las prácticas clínicas en segundo curso y con el hecho de haber realizado prácticas clínicas estando en contacto con pacientes covid. Por otro lado, el buen apoyo social a las enfermeras y enfermeros percibido demostró tener una relación significativa con el mejor estado de la salud mental”, explica la autora de este TFG premiado.

Con todo, y según Cristina Fierro, “la intención de este estudio de prevalencia es poner el foco en este problema y aportar posibles soluciones y recursos para cuidar de los que cuidan. No hay que perder de vista que los estudiantes de Enfermería son los futuros proveedores de salud de la población y que si no gozan de buena salud ellos primero, no podrán ofrecer cuidados de calidad al resto. Por tanto, preocupémonos de la salud mental de nuestros sanitarios, tanto los presentes como los que próximamente lo serán”.

Este Premio al Mejor TFG de Enfermería Cordobesa se enmarca dentro de las iniciativas que incluye la Área Joven puesta en marcha el pasado año por el colegio cordobés, orientada a los estudiantes de cuarto curso de Enfermería de Córdoba. El pasado año fue María Victoria Juan Campos la que se alzó con la primera edición de este galardón por su trabajo sobre la efectividad de la musicoterapia en enfermos de alzhéimer.