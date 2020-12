Endesa promueve la renovación del bono social entre más de 4.500 familias de Córdoba

Endesa está instando y promoviendo, desde ahora y hasta finales de año, la renovación del bono social por parte de 4.521 familias de Córdoba para que puedan seguir beneficiándose de una reducción de entre el 25% y el 40% en su factura de la luz. Se trata del 24% del total de beneficiarios que perciben esta ayuda en Andalucía en estos momentos y a los que les caduca su descuento antes del 31 de diciembre.

Como establece la normativa, las personas beneficiarias deben tramitar una solicitud de renovación cada dos años para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación definidos por el Gobierno y, así, mantener el descuento en la factura eléctrica. En este sentido, Endesa tramita en Andalucía un promedio de 18.000 solicitudes mensuales de bono social, de las cuales un 77% se resuelven favorablemente por parte del Gobierno con una vigencia de dos años.

La campaña informativa que acomete Endesa se realiza a través de mensajes directos a los clientes (vía carta recordando la necesidad de renovación, e-mail, SMS y con la factura de la luz que se emite antes del vencimiento del plazo), con la difusión en medios de comunicación y con el trabajo conjunto con los Servicios Sociales del territorio.

El objetivo es recordar y facilitar la renovación del bono social a los clientes que deben hacerlo pasados los dos años que marca la ley y, a la vez, facilitar información sobre cómo puede tramitarse a las personas que lo solicitan por primera vez. En caso de no renovarlo a tiempo, el beneficiario dejará de percibir el descuento y deberá solicitarlo nuevamente.

En paralelo, la compañía ha reforzado los canales de tramitación telemáticos con el fin de reducir los desplazamientos y las visitas presenciales. En concreto, para tramitar la renovación del Bono Social o una nueva solicitud, están disponibles la aplicación EnergíaXXI Bono Social, el correo electrónico bonosocial@energiaxxi.com o el asesoramiento telefónico (800 760 333). Además, y para quien lo prefiera, también se puede gestionar de forma presencial en los nueve puntos de servicio y oficinas comerciales que hay repartidos en toda la provincia de Córdoba.

De hecho, Endesa ha puesto en marcha un Plan de Contingencia de Atención al Bono Social en los canales presenciales, pues en las últimas semanas se han triplicado las peticiones de dicha ayuda. El objetivo es potenciar el uso de la cita previa y que los clientes dispongan de todos los canales de Atención al Cliente de Endesa con el fin de proporcionar toda la información necesaria para facilitar las gestiones relacionadas con renovaciones o nuevas solicitudes.

Así mismo, en el canal web https://www.energiaxxi.com/bono-social-mr se encuentra toda la información sobre este descuento, desde los requisitos concretos para poder beneficiarse del mismo hasta qué documentación se necesita para tramitarlo.

Cuando Endesa recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes, valida si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento, se informa al cliente y después se envía la consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para su asignación. Finalmente, la compañía comunica al cliente la resolución del Ministerio.

En total son cerca de 186.000 clientes de Endesa en Andalucía, 19.076 en Córdoba, los que tienen actualmente asignado el bono social. El 9% son pensionistas, el 27% familias numerosas y el 64% personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta. De todos ellos, el 54% tienen un descuento del 25% en la factura porque han sido considerados como vulnerables por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el 46% restante son vulnerables severos y perciben una ayuda del 40%.

Además de estas dos categorías, aquellos clientes vulnerables severos que están siendo atendidos por los Servicios Sociales de la Administración y que, como consecuencia, se consideran en riesgo de exclusión social, no deberán hacerse cargo de la factura siempre que la Administración financie al menos el 50% del importe. Una vez Servicios Sociales lo acredite y se haga cargo de esta cofinanciación, Endesa asumirá el otro 50% tal y como establece el Real Decreto del Bono Social. De este modo, los clientes no contraen ninguna deuda sobre dicha factura y, como consecuencia, no se les interrumpe el suministro eléctrico.