Empieza el baile electoral

Duda despejada. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, confirmó el lunes lo que era un secreto a voces. Que habrá adelanto electoral en Andalucía y que iremos a votar el próximo 2 de diciembre. Ahora los partidos afrontan una etapa en la que hay designar a los candidatos y sumergirse en una campaña que puede ser el mejor ensayo general antes de los comicios municipales del mes de mayo. El PSOE, además, estrena nuevo método para confeccionar las listas a nivel provincial. Así, se parte de las asambleas de las agrupaciones locales, que votarán entre el 21 y el 23 de octubre a los candidatos a parlamentarios en una lista abierta, donde se pueden inscribir tantos militantes como deseen. Pero en vez de voto, la asamblea también puede decidir por asentimiento e, incluso, puede proponer menos nombres que el número de posibles electos.

El comité provincial elabora la lista, que tiene que pasar por el comité regional y el comité director, que será el próximo 27 de octubre. No obstante, la última palabra, como casi siempre, la tiene Ferraz, que puede incluir cambios de última hora.

Con este escenario, no es de extrañar que haya ya quien ande nervioso en el PSOE. Algunas fuentes consultadas apuntan que lo lógico sería que el cabeza de lista en esta ocasión sea el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y se plantea igualmente a la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, como número dos, aunque habría que ver si ella aceptaría ese puesto o si ni siquiera se plantea desde las agrupaciones locales. La lista del PSOE en las pasadas autonómicas estuvo liderada por Durán, a quien acompañaron Antonio Sánchez Villaverde, Jesús María Ruiz o Soledad Pérez, todos nombres de peso en el partido. Ya se sabe que, aunque se trate de unos comicios andaluces, muchos votos se deciden por los candidatos provinciales, por lo que las listas no son meros trámites en este caso.

El PP también tiene que iniciar su proceso para confeccionar su lista, las primeras que elaborará Adolfo Molina como presidente. Hay que tener en cuenta que en las anteriores elecciones se incorporó a Miguel Ángel Torrico, que expresó su deseo al entonces líder del partido, José Antonio Nieto, de dejar el Ayuntamiento y saltar a la política andaluza. Ahora se plantea el movimiento al contrario, que sea Nieto quien vaya a las listas de las autonómicas y eso desplace a Torrico. La lógica deja al presidente honorífico del PP como número 1 para estar en el Parlamento y situarse como alternativa si es que el PP de Juanma Moreno no sale muy bien parado. Junto a Nieto y Molina habría que sumar otros dos nombres en los puestos altos de la lista, en los que parece que no aparecerá Rosario Alarcón, que le disputó la presidencia a Molina, por mucho apoyo que la parlamentaria pueda tener en Sevilla. Se avecinan, por tanto, movimientos y estrategias en los dos principales partidos en la provincia que, curiosamente, son los que aún no han iniciado los trámites para elaborar sus listas.

Más avanzada están en Ciudadanos y Adelante Andalucía. La formación naranja sabía que la retirada de su apoyo a Díaz implicaba un adelanto electoral sí o sí, por lo que ya realizó un proceso de primarias que dejaron a Francisco Carrillo como cabeza de lista y a la actual parlamentaria, Isabel Albás, como número dos. En la coalición de izquierdas, tanto en Podemos como IU votaron los afiliados hace unas semanas y, además, se decidió que en el caso de Córdoba se iba a permitir que el número uno de la plancha fuera de IU, en este caso Ana Naranjo, mientras que seguirá también el actual parlamentario de la formación morada, David Moscoso.

La política, por tanto, seguirá marcando la agenda en los próximos meses, si no lo hacía ya con el horizonte de las elecciones municipales cada vez más cerca. Y ya se sabe que lo que pase en Andalucía influye en Córdoba y que aquellos que dependen de la actividad política empiezan a ponerse nerviosos. Y eso que todavía es la primera cita electoral. Todavía quedan las municipales, las europeas y... ¿quién sabe si las generales?