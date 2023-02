Emacsa actúa en la rotura de la arteria que abastece al depósito del Lobatón y el agua llega hasta la autovía A-4

Técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) se encuentran reparando la rotura de la arteria que abastece al depósito del Lobatón, situado en la carretera de Granada. Una vez detectada la avería han procedido al corte urgente de la conducción para minimizar los daños y evitar incidencias en la circulación de vehículos a su paso por la autovía A-4.

En concreto, la rotura se localiza entre la autovía y los depósitos de Cola de Emacsa, lo que ha provocado que el agua haya llegado hasta la cuneta de este viario. La rápida intervención del personal de la empresa municipal ha evitado, por tanto, que haya impedido la circulación.

El suministro de agua a los abonados no se ha visto afectado, dado que esta arteria no distribuye directamente el agua, sino que su función es abastecer al depósito de Lobatón. Esta infraestructura almacena agua para un periodo de varios días y permite garantizar el suministro en caso de averías como esta.

Hasta que no se descubra la zona afectada no se podrá saber con exactitud lo ocurrido, pero la reparación de la avería se ha iniciado de inmediato, informa la empresa. Dada la complejidad de la misma, al tratarse de una conducción de hormigón con camisa de chapa y un diámetro de 800 milímetros, no se conoce aún el tiempo requerido para su reparación. No obstante, Emacsa tiene experiencia en la reparación de este tipo de averías.