El Distrito Sur denuncia el retraso de tres meses en recibir las ayudas por el covid

El Consejo Distrito Sur ha denunciado el retraso de más de tres meses que registra el pago de las ayudas de Servicios Sociales concedidas por la pandemia del coronavirus y ha criticado también el hecho de que "ahora hayan salido nuevas ayudas llamadas covid".

Así, han reconocido que no entienden "cómo no se agilizan los trámites de las primeras" porque "las familias ya no pueden más". La organización vecinal, además, ha recordado que estas nuevas ayudas se tiene que solicitar por vía telemática, cuando muchas familias de esta zona de la capital tienen problemas para acceder a internet.

En esta línea, argumenta que "la digitalización puede eliminar tiempo de espera y disminuir la pesada burocracia, pero también es cierto que esta transformación se debe de hacer de forma paulatina. "En el Distrito Sur son muchas las familias que no tienen la posibilidad de acceder a la red, o los problemas que da la misma a quién puede usarla son muchos", anota y añade que, por ello, "se tienen que seguir prestando todos los servicios presencialmente y aumentar las plantillas de personal, de lo contrario la brecha social continuará en aumento".

El Consejo de Distrito Sur también recuerda que la existencia de obras aprobadas con presupuestos adjudicados por realizar del año 2018 como la primera fase de la plaza de la Paz en el Sector Sur con 50.000 euros ; del 2019 la calle Rey Don Pelayo en el Campo de la Verdad con 250.000 euros y la remodelación de la calle Manuel Sagrado con en el Sector Sur con 350.000 euros. Y subraya que del Plan de asfalto "no se ha hecho nada con una partida presupuestaria de mas de 18.000 euros".

Además de esta crítica, el Consejo de Distrito Sur ha planteado "tres grandes reivindicaciones". Una de ellas, se centra en la Antigua Normal de Magisterio. Al respecto, detalla que "a pesar de estar ya algunas plantas en funcionamiento se desconoce qué participación vamos a tener los vecinos y vecinas y las organizaciones sociales del distrito en la misma" y recuerda que "el consejo distrito aún ni ha visitado el edificio ya inaugurado".

La segunda petición hace referencia a la piscina cubierta en el antiguo pabellón de la Juventud. "No hay fechas de comienzo de obras, ni un proyecto sobre el que podamos opinar o proponer posibles modificaciones". El estadio de San Eulogio y sus futuros usos es la tercera demanda que han planteado.

El Consejo de Distrito Sur, además, ha denunciado la suciedad que hay en esta zona de la capital y la falta de mantenimiento y también ha criticado que la participación ciudadana "brilla por su ausencia".