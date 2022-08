Los vecinos del Distrito Sur de Córdoba piden que se auman responsabilidades por los desperfectos de la Normal

El Consejo de Distrito Sur ha denunciado "una vez más" los problemas y desperfectos que hay en la antigua Normal de Magisterio y ha pedido que se asuman responsabilidades. El colectivo vecinal ha insistido en que han sido reiteradas las notificaciones desde el año pasado sobre las roturas en las tuberías del sistema de ventilación y el aire acondicionado que provoca inundaciones en las diferentes plantas del edificio. "Hoy, día 23 de agosto, le ha tocado a la planta baja y primera que es sobre todo por donde se filtra el agua", ha destacado. "Se trata de agua que sale por un tubo de iluminación y que cae en grandes cantidades, tal que se ha tenido que poner cubos para recogerla".

El Consejo de Distrito Sur ha recordado que en este edificio hay personal trabajando con ordenadores, mucho cableado y usurarios y usuarias que van a la biblioteca, "y a cualquiera les puede caer el agua o caer el techo de la humedad en un momento dado imprevisiblemente. Hoy llovía a cantaros dentro del edificio", ha añadido. Los vecinos han insistido en que no se puede permitir que "esto continúe así" y en que si los sindicatos o el propio Ayuntamiento no pone medios, al consejo no le quedará otra alternativa que seguir denunciando la situación.

Los vecinos han defendido que no se tenia que haber inaugurado un edificio que no reunía las condiciones óptimas para su apertura y que no es la primera vez que desde hace dos años esto viene ocurriendo. "Sabemos que el aire acondicionado no va bien, lo mismo pasan frio en verano que calor o frio en invierno", han apuntado. Además, han añadido que las luces de la biblioteca siguen sin ser arregladas que no debería haber sensores de movimiento en la misma. "A la biblioteca se va a estudiar o a leer sentado o sentada y hay que moverse continuamente para que la luz se encienda", ha sentenciado.

Asimismo, los vecinos han incidido en que llevan esperando mucho tiempo la mejora del entorno de la Normal, una medida "muy demandada por este Consejo y el vecindario en general. La valla que rodea el edificio no hace nada más que estropear la visión del mismo y entorpece a la hora de entrar un camión oambulancia por la parte de atrás puesto que ocupa gran parte de la carretera lateral", han destacado, para añadir que el muro o cercamiento del edifico ya se podría hacer hecho en los dos años que lleva inaugurado, "pero todo son excusas".

El Consejo de Distrito ha continuado refiriendo que tiene conocimiento de que la garantía de la obra termina en noviembre de este año y que la empresa está en los juzgados, "¿tenemos que esperar a que se cumpla el plazo de garantía para solucionar desperfectos?", se ha preguntado.

Para los vecinos, "la empresa tendrá que responder, porque si no está claro que una vez más se arreglará con el dinero de la ciudadanía. No se puede consentir esta mala gestión, alguien tendrá que asumir responsabilidades", han defendido. El Consejo ha insistido en que mientras tanto es el Distrito Sur el que sufre todas estas consecuencias y, sobre todo, el personal que actualmente esta trabajando en la Normal "al cual le damos todo nuestro apoyo, pero para que sirve si el Ayuntamiento no hace nada".

El colectivo solicita "a quien corresponda, a la Gerencia Municipal de Urbanismo o al propio alcalde" que se haga una una revisión completa del edificio y de las condiciones de éste y que "de una vez por todas" se abra con el plan de usos pactado con el Consejo de Distrito Sur, "el cual lleva esperando año aque se le ceda un espacio en el mismo".