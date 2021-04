El Distrito Noroeste denuncia que el Ayuntamiento no lo tiene en cuenta en la toma de decisiones

El Consejo de Distrito Noroeste ha denunciado incumplimientos en el Reglamento de Participación Ciudadana por parte del Ayuntamiento. La presidenta del órgano vecinal, Teresa Caballero, ha confirmado que "la historia se repite" y hace un llamamiento a los distintos concejales delegados y a los presidentes de las empresas municipales para entablar un canal de comunicación y mantener así información referente a las distintas actuaciones previstas para el distrito, que cuenta con una población de más de 50.000 habitantes.

Respecto a temas de urbanismo, Teresa Caballero, ha mostrado su preocupación por la situación actual referente a la construcción del nuevo centro cívico de este distrito. El espacio se ubicaría en el solar junto a la iglesia de la Consolación. La presidenta ha resaltado que pese a trabajar mediante una comisión formada por componentes del consejo de distrito y personal técnico del Ayuntamiento donde se explicaba lo que tendría que recoger dicho centro, los vecinos aún desconocen cuando comenzarán las obras que suponen una dotación presupuestaria de un millón de euros.

El proyecto de la carretera de Trassierra es otra de las denuncias que llevan a cabo los vecinos del distrito. Caballero hace un llamamiento al delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, para mantener contacto y poder obtener información de lo que se pretende realizar. Uno de los inconvenientes de estas actuaciones son las expropiaciones que se deben realizar en dicha zona, ya que tal y como cuenta Teresa Caballero, había un impedimento legal por el que no se podía proceder a actuar. "El impedimento ya no existe, puesto que el vecino que habitaba en una de las casas expropiadas, lamentablemente ha fallecido", "si no lo hacen ya es porque no quieren, es un tema de voluntad política" ha afirmado.

Respecto al proyecto de la Ronda Norte, los miembros de la directiva del Consejo de Distrito Noroeste aseguran que por ahora sólo se ha presentado un estudio de viabilidad, algo que la presidenta califica como "un papel mojado". Las actuaciones serán llevadas a cabo por la Junta de Andalucía, y el Consistorio cordobés procederá a las obras complementarias. Los vecinos de la zona afectada, principalmente de la Arruzafilla, no saben qué actuaciones se llevarán a cabo y si se procederá al soterramiento de las glorietas. El Parque del Canal es otro asunto que se encuentra implicado con la Ronda Norte.

La presidenta del órgano vecinal ha resaltado el abandono "constante y reiterado" del área de Infraestructuras con respecto al distrito. Ha destacado obras pendientes de actuación como la remodelación de la calle Colombia en la Huerta de la Reina. Y ha especificado la situación vivida con el delegado de Infraestructuras, David Dorado, cuando comenzaron a llevar a cabo las obras en el patio Bartolomé Polo y Raigón de Moreras. Según los miembros del consejo, se citaron con Dorado por "unas deficiencias tremendas" y "se le olvidó" la cita.

Teresa Caballero ha destacado otras actuaciones pendientes, como el Plan de Asfalto 2019, "el servicio de podas y limpieza de parques y jardines, la falta de bancos en espacios infantiles, complejos deportivos sin terminar, el abandono de los espacios denominados salas de barrio".

Por último, en materia de asuntos sociales, "creemos que hace falta educación" tras el cierre del colegio para adultos que había en Las Moreras. "Es fundamental para la barriada que el local vuelva a ser un colegio", ha concluido la presidenta.