Dimiten los directivos de los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir

Los cuatro máximos responsables de los distritos sanitario Córdoba y Guadalquivir han presentado su dimisión ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de una actuación que han confirmado fuentes sindicales a el Día, que han señalado que se trata del gerente del SAS en Córdoba, Francisco Javier Fonseca, la directora Económico-Administrativo del SAS, el director de Enfermería y el director médico.

Las fuentes consultadas por este periódico no han podido concretar las razones de que estas cuatro personas hayan decidido dejar su cargo, si bien, han indicado que una de las causas puede estar relacionada por la no renovación de los 8.000 profesionales sanitarios por parte de la Consejería de Salud y Familias. No obstante, todo apunta a importantes desavenencias de estos cuatro profesionales con la dirección del SAS.

Fonseca, nacido en Córdoba en 1961, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, así como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y experto en Formación y Urgencias. Hasta que llegó al cargo en agosto del año pasado ejerció como médico de Atención Primaria en la Zona Básica de Azuaga (Badajoz) y en la Zona Básica de Montoro.

En el Hospital San Juan de Dios desempeñó el cargo de jefe de Servicio de Calidad y Formación y Jefe del Servicio de Admisión. Desde el pasado 1 de julio trabajaba como médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Córdoba-Centro.

Entre otras acreditaciones es experto universitario en Competencias Docentes y Digitales en Ciencias de la Salud, forma parte del grupo de investigación de Imibic y del Comité Académico de Máster de Cuidados del paciente en urgencias y emergencias de la Universidad de Córdoba.

Desde el SAS, por su parte, tampoco han podido confirmar los hechos ni tampoco que se vayan a producir reuniones a lo largo de la jornada para abordar la situación.

El del Guadalquivir es un distrito sanitario que incluye los municipios de las comarcas Campiña Este, Alto Guadalquivir y la Vega del Guadalquivir.