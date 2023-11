Dia del Pueblo Gitano en Córdoba: "Algunos problemas del pasado y los estereotipos se mantienen"

"El Pueblo Gitano Andaluz ha contribuido a la configuración de nuestro acervo cultural y a la conformación de la Andalucía actual, tal y como la conocemos, con valiosas aportaciones que no siempre se han reconocido en su justa medida". Este es solo uno de los párrafos del manifiesto del Día del Pueblo Andaluz, que alumnos de varios centros educativos de la Córdoba han dado lectura este miércoles 22 de noviembre en el Quiosco de la Música del Paseo de la Victoria.

Una fiesta organizada por siete entidades gitanas -Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Mujeres Gitanas Panyabi, Asociación de Mujeres Gitanas UPRE Romnja, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali, Asociación Secretariado para el Desarrollo Gitano de Córdoba y Asociación de Estudiantes Universitarios ROMA Trequejanó- y que ha contado con la colaboración de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.

Entre juegos, voces infantiles, banderas y globos de colores, la cita ha reunido a centenares de alumnos de los colegios Federico García Lorca, Antonio Gala, Jerónimo Luis Cabrera, Duque de Rivas y Albolafia, además de estudiantes del instituto de Secundaria Guadalquivir.

María Jesús Fernández no ha faltado a la fiesta. Ella es coordinadora del grupo de monitoras de la Federación Kamira que trabaja en un proyecto de educación con algunos de los chavales que han participado en la actividad. Esta fiesta, ha expuesto, es para "conmemorar el día de nuestra llegada a Andalucía". "El hecho de que los niños participen es porque tienen que saber un poco nuestra procedencia e historia, cómo llegamos, y cuáles han sido y son nuestros problemas", ha explicado.

Fue el 22 de noviembre de 1462 cuando, según expone el manifiesto, "llegaron nuestros remotos antepasados a Andalucía: hoy hombres y mujeres cuya identidad es la imbricación de lo gitano y lo andaluz, miramos al futuro con la esperanza de que -como dice el proverbial deseo romaní- la Salud y la Libertad nos acompañen a todos en los caminos que necesariamente hemos de recorrer juntos".

Han pasado muchos siglos desde entonces, pero Fernández ha reconocido que en la actualidad todavía "se mantienen algunos problemas del pasado". Pero, ¿cuáles son? Pues según ha indicado, "el propio racismo hacia nosotros o los estereotipos, que nos vienen de peso". Así ha aludido a un dato muy concreto que pasó recientemente en un taller de los que imparte la federación cuando se puso de manifiesto que "la comunidad gitana es también un poco racista hacia la comunidad que no lo es".

"Cuando llegamos a España sol por el hecho de ser gitano ya nos castigaban y algunos estereotipos siguen existiendo, aunque depende de la comunidad", ha considerado. Entre ellos, ha indicado Fernández se encuentran la población gitana que vive en "exclusión social", donde esos estereotipos "están más arraigados". No obstante, ha matizado que "somos muchos que todavía somos invisibles y no salimos, no se nos ve".

Es por eso, que el manifiesto recuerda que la comunidad gitana "debemos fomentar la difusión de narrativas propias, la autorrepresentación que contrarreste el secular estigma de los tópicos y de los estereotipos; poner en valor la creación artística, la investigación y el pensamiento de las nuevas generaciones gitanas que están construyendo la Romanipen o gitanidad contemporánea y con ello, también la Andalucía del futuro".

La fiesta también ha contado con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha ah reconocido que "todavía nos queda un camino por trabajar". "Es una jornada reivindicativa por seguir trabajando", ha señalado.

"Nos habéis dejado un legado de convivencia y tenemos que seguir avanzando", ha subrayado el primer edil, quien ha coincidido con María Jesús Fernández en señalar que la necesidad de "acabar con los estereotipos y quienes miran de una forma diferente".

La fiesta, en la que no ha faltado la música y se han organizado actividades para los estudiantes, ha concluido con un potaje gitano, que ha hecho las delicias de los presentes.

De manera previa a la celebración ha tenido lugar la fijación de pancarta con la Bandera Gitana en lafachada del Ayuntamiento, acto al que ha acudido una nutrida representación de dirigentes institucionales.