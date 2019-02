Denuncian la agresión a un conductor de Aucorsa por no pararse donde quería

El sindicato CTA ha denunciado una agresión a un conductor de Aucorsa "por el simple hecho de que el autobús no se paró donde él quería, habiéndolo hecho correctamente el compañero conforme a las normas de la empresa". La situación no fue a peor, según el sindicato, "gracias a la solidaridad de algunos usuarios que iban en el autobús y que se encararon con este individuo, aunque a pesar de ello no pudieron evitar los puñetazos que le causaron las lesiones".

El sindicato ha agradecido "la rápida intervención de los agentes de la Policía Local que tras ser llamados acudieron de inmediato al encuentro, pudiendo reducir a este hombre y evitar males mayores".

El juicio se celebrará por la vía rápida en el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba la próxima semana, en el que el compañero aportará el Parte de Lesiones correspondiente y la grabación de la Cámara de Seguridad que dispone el autobús en su interior.

Tanto la grabación como el poder asistir con letrado en su defensa, ha sido solicitado por el conductor a la Jefatura de Personal de Aucorsa, por lo que el sindicato espera "que estén a la altura de las circunstancias, ya que hasta el momento el que está al frente de este Departamento no ha tenido la deferencia de preocuparse ni por su salud ni cómo fueron los hechos".

Desde CTA aprovecharon para incidir "en las reivindicaciones que desde hace mucho tiempo se vienen haciendo desde el colectivo de conductores/as, que es que “todos los autobuses vayan equipados con cámaras de videovigilancia y de mamparas de seguridad para el puesto del conductor”, algo que lamentablemente debemos incidir ya que no todos los autobuses disponen de este segundo elemento de seguridad, lo cual hubiera evitado el contacto físico y las lesiones producidas".

Asimismo la empresa "debería hacer una campaña de sensibilización dirigido al usuario, tanto de normas y pautas a seguir en las paradas (solicitar la misma levantando la mano) como el de la retirada del título de viaje una vez se accede al autobús; informando que será sancionado por no llevar consigo el mismo durante el trayecto del viaje, algo que está recogido en las Obligaciones del Usuario pero que la empresa no hace nada para evitar estos hechos y que a la postre traen lamentables consecuencias para el conductor".