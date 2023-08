Declarado un incendio agrícola en el Poniente de Córdoba

El Infoca se mantiene desplegado en la zona de Poniente de Córdoba capital para tratar de extinguir un incendio en terreno agrícola que se ha declarado entre el final de la avenida Donantes de Órganos y Las Palmeras.

Fuentes del Plan Infoca han informado de que el aviso se ha recibido sobre las 15:30 y los efectivos desplegados trabajan para evitar que las llamas alcancen una zona forestal, la parte baja del Patriarca.

En la zona trabajan un avioneta, un helicóptero y un grupo de especialistas con autobomba. La columna de humo es visible desde buena parte de la ciudad.

Precisamente, este viernes Córdoba capital se encuentra en riesgo extremo de incendio forestal, de acuerdo a la clasificación que realiza el Infoca.

El índice está basado en la metodología del índice canadiense FWI (Fire Weather Index) para la caracterización del peligro por incendio forestal en todo el conjunto del territorio andaluz, con el objeto de captar las circunstancias meteorológicas fruto de la ubicación, las cuales condicionan la propagación y virulencia de los incendios forestales durante todo el año.

Este año, la primavera seca y, ahora, las altas temperaturas no están dando tregua, y por ello desde el Centro Operativo Regional de la Consejería competente en materia de lucha contra incendios se ha propuso excepcionalmente ampliar la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios forestales, que comenzó el pasado 16 de mayo.

Este año la campaña cuenta con 4.700 profesionales los encargados de defender de las llamas a la población y el rico patrimonio natural de Andalucía, un dispositivo que estará vigente hasta el próximo 15 de octubre.

De todos estos profesionales, 4.448 son trabajadores públicos, entre funcionarios y personal laboral de la Administración y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y 262 pertenecen a entidades y empresas colaboradoras como las Unidades Médicas (UMIF), pilotos y mecánicos de medios aéreos, conductores de maquinaria pesada y técnicos que dan soporte al Centro Operativo Regional.

En Andalucía más de 95% de los incendios que se producen tienen en su origen la mano del hombre. Es por ello que el Gobierno central ha elaborado un decálogo para la prevención, que sugiere, entre otras cosas, no arrojar colillas al suelo, no encender fuegos en el monte, no utilice maquinaria agrícola o forestal que pueda generar chispas, avisar al 112 en caso de incendio o no dejar basuras en el monte.