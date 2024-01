'Cuentos de Navidad para los Reyes Magos', la nueva obra de José Ramón Guzmán Álvarez

Un cuento de Navidad con cada carta a los Reyes Magos. José Ramón Guzmán Álvarez lleva 17 años ofreciendo un relato a los magos de Oriente junto a cada petición anual, una "muy pequeña tradición navideña" que ahora ha compendiado en un libro.

"Es un cuento para los Reyes Magos y para que sigamos disfrutando de ellos todo el tiempo que podamos, seamos niños o seamos niños grandes", ha dicho Ramón Guzmán sobre Cuentos de Navidad para los Reyes Magos (Editorial Babidi-bú, 2024), donde recoge las cartas y los cuentos que ha venido escribiendo entre 2007 y 2022. Los textos no son inéditos.

Cada año, este ingeniero agrónomo y de montes formado en Córdoba, que ejerce su profesión en Sevilla, comparte por correo electrónico sus relatos con "todos mis conocidos, mis amigos, mi familia, la gente que quiero". Es su modo de felicitar las fiestas desde que en 2007 nació su hijo Víctor.

Al presentarse en el verano pasado la posibilidad de publicar la serie, Guzmán reflexionó si quizás haber comenzado esta tarea, más cercana a su otra formación universitaria, la de licenciado en Geografía e Historia, no tendría que ver con el natalicio.

"Cuando preparé la recopilación pensé eso, porque creo que se piensa con posterioridad. Quizá tenga la relación de reencontrarme con la vida de un modo distinto", reflexiona ahora. La idea de "compartir la Navidad, primero con los Reyes" está en el origen de la iniciativa porque "lo de la tradición de la carta a los Reyes Magos es algo que tenemos que seguir teniendo para que nos traigan cosas para todo el año" y también para poder compartirlo con sus personas allegadas.

Estrechar vínculos

Su intención no es otra que la de "mantener un poquito y estrechar los vínculos que antes hacíamos más a menudo a través de las felicitaciones, pero mediante un correo electrónico nos puede servir, al igual que ahora se hace por Whatsapp y por otros medios", asegura.

En su opinión, "al final, los diferentes medios de comunicación nos sirven en Navidad para hacer las cosas que hemos hecho siempre, pero de otro modo".

La temática de cada cuento depende "según la época", aunque el autor reconoce que estos relatos de Navidad "no son exactamente improvisados, aunque uno nunca sabe, o al menos a mí me pasa, dónde va a empezar y acabar el cuento de ese año, sino que de repente te viene una idea y sobre eso se desarrolla". En su caso, "esa idea me viene en sueños y por algo será que cada año el tema es distinto".

De esta manera, "el protagonista de los cuentos es la Navidad pero muchas veces puede tener diferentes protagonistas o ser los propios Reyes Magos o cómo se mueven las Navidades en algunos sitios o recreaciones incluso de cómo pudo ser la primera Navidad con el nacimiento de Jesús".

José Ramón Guzmán Álvarez compensa su trabajo técnico como ingeniero de montes en la Administración no solo con su formación en humanidades. Está seguro que de "cada uno tenemos nuestros vicios, algunos más ocultos que otros, y esto más bien es porque siempre me ha gustado escribir y leer y hacer cosas artísticas". El texto anual ahora hecho compendio en el libro "se ha convertido casi en una tradición para mí, pero también para mis amigos y mis familiares que lo reciben".

Ambiente navideño de cuento

De ahí de que "cada año antes de que llegue la Navidad hay como cierto ambiente de esperar el cuento. A raíz de ello, pensé que quizás fuese un buen momento para hacer una recopilación de todo esto". Aunque la carta de 2023 no ha entrado en esta edición por lógicas razones de imprenta, el prólogo de Cuentos de Navidad para los Reyes Magos también va dirigido a los Reyes Magos.

En él, el autor les advierte de que "la recopilación ha sido algo accidentada y está todo desbarajustado", ya que los relatos no van ordenados cronológicamente porque "se me han revuelto y se han puesto los cuentos en el orden que han considerado oportuno".

Las cartas sí van desde diciembre de 2007 al mismo mes de 2022, con una más que se coló en marzo de 2020. En aquella misiva, tras reflexionar sobre los regalos que podrían ir preparando para la siguiente Navidad, Guzmán les anticipa que ese año no les va a pedir nada para él. Por contra, les adelanta que les va a pedir que "tengáis un detallazo, o muchos, todos los que podáis, con todos los que nos están cuidando".