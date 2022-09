Crespo destaca que las ayudas a los regantes de Córdoba han permitido movilizar 14 millones de euros

Los regantes cordobeses se han beneficiado de ayudas para la modernización de sus infraestructuras por un valor de siete millones de euros, lo que ha facilitado la movilización de una inversión global de 14 millones al sumar el capital privado que aportan los empresarios, según ha explicado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, momentos antes de mantener un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, al que ha transmitido la "ambiciosa" política hídrica en la que está inmersa el Ejecutivo andaluz.

Los beneficiarios en la provincia han sido las comunidades del Margen Derecho del Genil, el Genil-Cabra o el Guadalmellato, a los que esos 14 millones de negocio le han permitido ahorrar un hectómetro cúbico de agua al año, según las cifras ofrecidas por la consejera.

A nivel andaluz, Crespo ha destacado que la Junta ha gestionado 100 millones de euros en ayudas que se traducen en una inversión global de 200 millones. En cuanto a ahorro de recursos hídricos, estas iniciativas han supuesto una reducción anual de 12,17 hectómetro cúbicos en el global de la comunidad.

"El valor del regadío es fundamental y también en la producción de alimentos", ha indicado Crespo. En este sentido, la consejera ha recordado esa doble tarifa eléctrica para el regante que recoge la Ley de Cadena Alimentaria, lo que, según sus propias palabras, "puede permitirse un ahorro de entre el 20% y 30% en la factura del regante" y que desde su posición no entienden "por qué no está ya en marcha".

La modernización de los regadíos casa vez es más extensiva, lo que según Crespo ha posibilitado la mejora de las infraestructuras de 43 comunidades de regantes, así como el impulso de la eficiencia energética en otras 19.

En otro orden, Crespo, que ha mantenido reuniones recientes con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura, ha pedido "más fondos de los Next Generation". "El regadío es parte de la solución del futuro y no el problema", ha indicado. Además, en esta época de sequía, Crespo ha vuelto a reclamar más fondos a nivel nacional y de manera particular a Andalucía.

Durante su encuentro en el Real Círculo de la Amistad con el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la consejera ha apuntado que "para seguir modernizando nuestros cultivos es fundamental abaratar los costes energéticos que soportamos y que actualmente están asfixiando a tantos agricultores”.

El representante de los regantes ha comentado que "casi nueve de cada diez hectáreas regadas en Andalucía son de bajo consumo de agua gracias a los esfuerzos acometidos para avanzar en el proceso de modernización. Y ese debe ser un objetivo prioritario, también a nivel estatal, para producir más alimentos usando menos agua y energía”.