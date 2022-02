Los costaleros de Córdoba ya se preparan para la Semana Santa

El ambiente cofrade ya se respira en las calles de Córdoba con las primeras igualás y ensayos para las próximas salidas procesionales de la Semana Santa 2022. Son muchos los que en estos días han desempolvado el costal que durante los dos últimos años ha permanecido guardado por culpa de la crisis sanitaria.

En este 2022 las perspectivas de la próxima Semana Mayor son diferentes, los cordobeses (y las distintas autoridades) apuestan por una celebración marcada por la prudencias y la ilusión intacta de los files. No obstante, los coletazos de la pandemia y la posibilidad de los contagios también han hecho mella en las preparaciones de las estaciones de penitencia.

Se han causado "bajas considerables y la reestructuración de cuadrillas por falta de gente". Así lo ha manifestado el capataz Carlos Lara quien guía los pasos de María Santísima de la Concepción de la Hermandad de las Penas de Santiago cada Domingo de Ramos: al misterio de la Sagrada Cena, el Jueves Santo; y a la Virgen de la Soledad, el Viernes Santo. La cuadrilla de esta última hermandad ha llevado a cabo su igualá durante esta mañana de domingo.

El capataz ha confirmado que la situación en el resto de hermandades respecto a las bajas de costaleros es similar. "Partíamos de unas cuadrillas muy numerosas formadas en el 2020", ha comentado, por lo que en algunos casos ha resultado complicado formar esta plantilla de costaleros.

Además de los motivos comunes por los que cada año algunos costaleros deciden guardar la faja y el costal (enfermedades, jubilaciones...), en esta ocasión, la prudencia ante el contagio es notable, a pesar del alto porcentaje de vacunación con el que cuenta Córdoba.

La cuadrilla que configurará la Hermandad de la Soledad es de 80 costaleros. En las trabajaderas hay una capacidad de 34 personas. En este primer encuentro, la ilusión de los hermanos que portan a la Virgen sobre sus hombros se reflejaba en sus ojos, no sólo en los más veteranos, también en los que han acudido por primera vez para ser costaleros de la Soledad.

La Semana Santa del 2022 comenzará el próximo 10 de abril. Los preparativos previos arrancan mucho antes de esta fecha. Desde comienzos de año los ensayos de las distintas hermandades son constantes en las calles de Córdoba. Sin embargo, debido a los contagios propiciados por la sexta ola, muchos de estos encuentros se han pospuesto a estos días.

La presencia de las mascarillas en estos ensayos es otras de las novedades de este año, una medida que genera debate bajo las trabajaderas y sobre la que el capataz Carlos Lara ha afirmado que "tenemos que adaptarnos a las recomendaciones sanitarias que hay, lo que tiene que perseverar en la salud de los costaleros y de todos los hermanos".

En concreto, entre las medidas anunciadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se especifica el uso de mascarillas FPP2, un elemento con el que en algunas ocasiones resulta "complicado" lidiar, ha indicado Lara, que también asegura que "espero que de aquí a abril esto mejore". Además, ha añadido que "haremos lo que se mande en ese momento".

Tras 22 años como costalero en La Sagrada Cena, Plácido Sánchez ha acudido a igualar por primera vez en el paso de la Soledad. Tras las oportunas rutinas para equilibrar el peso en de las trabajaderas (incluso se realizan mediciones con puntero láser), Sánchez, ha asegurado que "ser costaleros no puede influir en las posibilidad de contagios", ya que según ha comentado el riesgo está en cualquier lado. No obstante, ha comentado que el uso de mascarillas bajo los pasos no le supone mayor esfuerzo para llevar a cabo su estación de penitencia.

El año del cambio

La Semana Santa de este 2022 traerá una estampa para el recuerdo ya que será la primera vez que la Hermandad de la Soledad procesione desde su nuevo barrio tras cambiar su sede canónica de la parroquia de Santiago (ubicada en el barrio del mismo nombre) hasta la parroquia de Santa María de Guadalupe, situada entre los barrios de Levante y de Sagunto, y que está regentada por la comunidad franciscana.

La nueva ubicación supone un recorrido de mayor duración y un itinerario diferente. En septiembre del pasado año, la Virgen de la Soledad recorrió por primera vez las calles de su nuevo barrio con motivo de un rosario matinal.

Además de este cambio, La Soledad también contará por primera vez con el acompañamiento musical de la banda de música de la Estrella durante los próximos tres años. Un hecho que cambia la historia de esta hermandad que ha ido siempre en silencio desde su primera estación de penitencia en 1978.

"No afectará al espíritu de la cofradía, creo que va a ganar bastante; el acompañamiento musical le va a dar solemnidad", ha destacado el hermano mayor de la Hermandad, Enrique Ruiz Flores. Este año supone "mucha ilusión e incertidumbre" ante estos cambios, ha declarado.

Ruiz ha informado de que el número de hermanos ha crecido en estos últimos años. "Cuando llegamos éramos 250, ahora somos unos 500", ha destacado. "El primer año es difícil", ha asegurado. Además, debido a las situaciones sanitarias, la hermandad no ha podido organizar actos y actividades junto al colegio Santa María de Guadalupe, centro ligado al nuevo hogar franciscano de la Soledad.

El costalero Raúl Muñoz se puso bajo la trabajadera de la Soledad en el 1994, fue el primer misterio que sacó sobre sus hombros y tras todos estos años, afirma que los nuevos cambios son positivos para la cofradía. "Su origen es franciscano y al final ha cogido su sitio natural que es el que debería haber sido al principio", ha comentado.

"Los recuerdos en Santiago son inolvidables y eso va a estar siempre en el corazón", ha indicado Muñoz. No obstante, ha asegurado que "la cofradía no estaba avanzando como debería", por lo que este cambio supone todo un reto para crecer como hermandad.