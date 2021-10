Cosmopoética reunirá en Córdoba a grandes autores portugueses como Nuno Júdice y Ana Luisa Amaral

Una nueva edición de Cosmopoética tendrá lugar del 12 al 20 de noviembre con la participación de numerosos autores portugueses, ya que el país luso en el invitado de este año. Con el objetivo de "celebrar la melancolía" se llevará a cabo uno de los festivales de Córdoba más consolidados.

Tal y como ha informado el director literario de Cosmopoética, Antonio Agredano, en esta ocasión se busca celebrar esa melancolía no desde "lo triste", sino desde la calma porque "es un buen momento para hacer una reflexión de la cultura que queremos"."Apostamos por una cultura lenta, pausada", ha determinado.

Para celebrar Cosmopoética se invitará a "la mayor referencia de la poesía portuguesa actual", ha comentado Agredano. Estos son Nuno Júdice, quien desde 1972 ha publicado más de setenta obras entre poesía, ficción y ensayos; y Ana Luisa Amaral, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020.

A este cartel se sumarán el dramaturgo, poeta y narrador Gonçalo Tavares y Maria Joao Cantinho, miembro de la Asociación Portuguesa de Escritores, del PEN Club Portugués y de la Asociación Portuguesa de Críticos Literarios.

También se hará un semblante de la poesía contemporánea portuguesa a través de sus mujeres, para ello acudirán poetas de las generaciones de los 70 y 90, que mantendrán un dialogo intergeneracional. Ellas serán Maria Joao Cantinho, Sara Costa y Andreia Faria.

Junto a esta representación de las letras portuguesas, acudirán al festival otros poetas españoles como Miren Agur Meabe, primera autora en ganar el reciente Premio Nacional de Poesía con una obra en euskera o Diego Doncel, Premio Loewe.

También habrá lugar para destacar a jóvenes autores como Carla Nyman, XXI Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven, o Abraham Guerrero Tenorio, último premio Adonáis en diciembre de 2020.

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha afirmado que para esta 18 edición, se ha contado con un presupuesto en torno a los 200.000 euros y se espera que, entre el ritmo acelerado de la rutina diaria, se pueda disfrutar de "la cercanía, la calma, lo importante y nos detengamos a recordar, añorar y sentir la poesía".

Formación y educación

En esta edición se refuerza la parte educacional y formativa del proyecto con la recuperación del programa en los centros de Educación Secundaria, que en esta ocasión llevará por título Te desconozco de algo y tendrá como propósito fomentar la curiosidad de los adolescentes por la poesía.

Así, y tras el éxito de la formación online del año pasado propiciada por la pandemia, este programa contará con cuatro talleres que favorecerán la participación de un gran número de personas de diversos rincones del mundo.

La poeta Miriam Reyes dirigirá el Curso de creación poética, mientras que el Curso de recitales performativos estará a cargo de Gonzalo Escarpa. Ben Clark estará al frente del Curso de traducción poética y Salvador Gutiérrez Solís continuará a cargo del Curso de narrativa poética.

También se consolida el DIYLab, un laboratorio de creación literaria bajo el concepto Do It Yourself, que significa hazlo tú mismo, que llega este año a su tercera edición. A lo largo de esta actividad, dirigida por Javier Fernández, el alumnado se formará, creará y editará el material de una publicación que verá la luz durante el festival.