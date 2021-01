Coronavirus Córdoba: La capital se prepara para superar la tasa de 1.000 casos en pocos días

La situación de contagios en la capital está siendo muy complicada. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado de que el incremento de los casos en la capital es "alarmante" y si esa progresión continúa, "es probable que alcancemos esta semana la tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes", una situación que en el caso de la capital cordobesa obligaría al cierre de toda actividad no esencial. Así lo ha afirmado durante el acto de adhesión del Consorcio de la Gastronomía Cordobesa este lunes.

Para el alcalde, es esencial evitar que ese día llegue y para ello ha vuelto a pedir a los cordobeses limitar sus actividades únicamente al ámbito laboral, evitando relaciones sociales, salir de casa y cumpliendo con un autoconfinamiento a las 20:00 para doblegar la curva de contagios, las hospitalizaciones y las muertes.

El alcalde ha informado además que desde el Ayuntamiento han adoptado más medidas, dentro de sus competencias, para limitar al máximo las actividades no esenciales en Córdoba. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, han sido los encargados de informar sobre las nuevas medidas adoptadas en la Junta de Gobierno Local.

En primer lugar han acordado suspender la actividad institucional y limitar el trabajo municipal a grupos burbuja, haciendo uso del teletrabajo. Además, todos los servicios municipales cerrarán a las 20:00, incluidos los parques.

Los Servicios Sociales se están preparando para, llegado el momento, "ser capaces de ayudar a los que lo necesitan", ha incidido Albás y ha informado de que en cuanto a la hostelería, Hacienda estudia aún paralizar el cobro de los veladores y la recogida de basura.

El objetivo de estas medidas es "que nos quedemos en casa, que salgamos para desempeñar nuestro trabajo, comprar y cumplir con las necesidades imperiosas", ha explicado Albás, al tiempo que ha pedido evitar las reuniones con amigos y estar solo con nuestros convivientes y ha advertido que de no hacerlo, "tendremos que volver a cerrar la actividad económica y eso puede ser fatal". Por su parte, Torrico ha asegurado de que si la curva no se doblega de forma inmediata "llegaremos al cierre de los servicios no esenciales".

Para ello, han acordado incrementar la presencia de la Policía Local reforzando el cumplimiento de las medidas y colaborar con la delegación de Salud para realizar nuevas pruebas masivas en Vista Alegre.

Además, trabajarán en la concienciación y la difusión por medios del Ayuntamiento como letreros con llamadas de atención en los autobuses de Aucorsa. La Policía podrá recordar por megafonía a las personas que estén en la calle que eviten concentraciones y Torrico ha advertido de que si vulneran la normativa serán sancionados porque "estamos en una situación límite".