Coronavirus en Córdoba: Más de 290 profesionales sanitarios se han contagiado ya en la provincia

Los contagios por coronavirus entre los profesionales sanitarios de la provincia siguen aflorando, de forma que ya hay registrados 291 positivos. Según esto, en poco más de un mes el número se ha triplicado, ya que a fecha de 27 de marzo eran 87 los afectados.

El colectivo es uno de los que más está sufriendo esta pandemia -junto a los mayores que viven en residencias- debido al contacto directo que tienen con los pacientes y a la falta de medios de protección que han sufrido desde el principio de esta crisis sanitaria, según han denunciado tanto los colegios profesionales como los sindicatos.

Por categorías profesionales, 72 de los contagiados son médicos, 80 pertenecen a Enfermería, 49 son auxiliares de Enfermería, 13 son celadores, mientras que el resto, 59, figuran como "otros" y pueden ser administrativos o empleados de otro tipo de servicios como lavandería y cocina. Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, a esto hay que añadir el apartado de "no consta", en el que no se especifica el tipo de servicio que presta e incluye a 24 personas. Hay que aclarar que estos datos se refieren al acumulado y no solo a los que en la actualidad tienen activo el virus SARS-CoV-2.

El Distrito Sanitario Córdoba es en el que más casos se han dado, ya que la cifra asciende a 152 profesionales contagiados. De ellos, 44 son facultativos, 32 enfermeras y 20 auxiliares. Aquí se ha producido además la única muerte de un profesional de la sanidad en la provincia; se trata del médico de Atención Primaria Manuel Barragán, fallecido el 25 de marzo.

En el área Sur (que engloba a las comarcas de la Subbética, Campiña Sur y Campiña Este), se han anotado 108 positivos. Las enfermeras son las más afectadas, con 38 casos, mientras que los galenos son 16 y las auxiliares 19.

Por su parte, en el Distrito Guadalquivir (comarcas del Alto y Valle del Guadalquivir) se han dado 15 contagios de los que siete son médicos, cuatro enfermeras y dos auxiliares; mientras que en el Norte (comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiato) los casos han sido 16; entre los que hay cinco facultativos, seis enfermeras y una auxiliar.

También han resultado muy afectados por el coronavirus los trabajadores sociosanitarios, es decir, el personal de residencias de mayores, de personas con discapacidad o drogodependientes, entre otros. En este ámbito se han detectado 146 positivos. De estos, 57 se han anotado en el Distrito Córdoba, 65 en el Sur, donde ha habido serios problemas en residencias como las de Montilla y Rute; y 24 en el Norte, donde también ha habido focos en asilos como los de Villanueva del Rey o Belalcázar.

Entre profesionales sanitarios y de centros sociosanitarios, se han registrado 437 infecciones, lo que supone casi un 29% del total de positivos de la provincia, que en la actualidad son 1.508.

Sobre los contagios entre personal sanitario y las denuncias por la falta de medios de protección y pruebas para detectar el coronavirus, la Delegación Territorial de Salud y Familias de Córdoba ha señalado que la "salud laboral" del personal sanitario "ha sido una preocupación constante desde el inicio de la pandemia".

En este sentido, la delegada territorial, María Jesús Botella, ha reiterado la "voluntad de colaboración constante con los sindicatos" y, "por supuesto, nos ofrecemos a abordar conjuntamente cualquier problema, aclaración o cuestión que nos quieran plantear". A esto ha agregado que se van a realizar test todos los profesionales del SAS, más de 11.000 personas "de todos los perfiles profesionales, sin distinción".

La situación en las residencias de mayores

Las residencias de mayores han sido una gran preocupación desde el principio de la pandemia ya que en ellas vive la población más vulnerable al covid-19. En efecto, en la provincia se han dado varios focos que han ocasionado 373 contagios y 60 fallecimientos.

Del acumulado de positivos, 154 se han detectado en el área sanitaria Sur, que además concentra el mayor número de fallecidos, 30. Seguidamente, 135 se han anotado en el Distrito Córdoba, donde ha habido 16 víctimas mortales; tras este va el Norte, con 81 casos y 13 muertes. El menos afectado es el Distrito Guadalquivir, con tres ancianos con coronavirus y un fallecido.

En otros centros sociosanitarios de Córdoba los contagios se elevan a 30 y dos de sus residentes no han logrado superar las complicaciones de esta enfermedad.

Los positivos entre el personal sanitario, el sociosanitario y los usuarios de residencias ascienden a 840, por lo que suponen el 55% del total de casos registrados en Córdoba.