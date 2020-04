Coronavirus en Córdoba: La curva de positivos empieza a aplanarse

Al analizar los datos sanitarios que aporta el coronavirus siempre hay que tener cuidado. En este análisis, que de momento se hace de manera diaria, entran en juego muchos factores, como es la evidente falta de test detectores del covid-19 o los tiempos que se manejan a la hora de recopilar la cifras y luego ofrecerlas públicamente.

Aún así, ya ha transcurrido casi un mes desde que en Córdoba comenzaran a darse de forma oficial las cifras de casos, además de los ingresos, los pacientes que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las personas que se curan y los fallecidos.

Han transcurrido 29 días desde que el pasado 10 de marzo la Consejería de Salud y Familias informara del primer caso detectado con coronavirus en la provincia. Eso permite elaborar un análisis más o menos pormenorizado de cómo evoluciona la ya famosa curva que, de momento, sigue creciendo.

El número de positivos se sitúa, según el último parte de Salud, en 1.055 personas. Córdoba es, con esta cifra, la cuarta provincia de Andalucía más afectada por el covid-19 y, aunque se sitúe por delante de provincias como Cádiz, Huelva o Almería, hay que tener en cuenta que, a la misma vez, se encuentra muy alejada de las tres primeras. Málaga lidera esta lista con 1.932 positivos, le sigue Sevilla con 1.773 y después está Granada, con 1.550.

En el caso de Córdoba, los datos de los últimos días registran que los porcentajes de subida de casos dados entre cada jornada se sitúan por debajo de un 10%, lo que supone que el crecimiento sigue ahí, pero empieza a contenerse. Desde el martes 31 de marzo, los nuevos casos registrados han supuesto un crecimiento de entre un 0,86% (de este mismo martes) hasta un 9,19% (entre el sábado 4 y el domingo 5), obviando una subida de un 14% entre los días 3 y 4, que, por otra parte, tampoco es especialmente significativa.

En números totales, eso sí, el incremento sí ha sido algo más señalado, pero aquí debe entenderse que al principio se pasaba de dos o tres casos a nueve, de 35 a 37 o de 37 a 41, mientras que ahora las cifras son mucho más abultadas (debido a que el virus se ha ido extendiendo, lógicamente).

Aún así, el último parte invita a la esperanza. Este informe habla de 1.055 casos, apenas nueve más que en el día anterior. Para encontrar una cifra tan baja de crecimiento habría que remontarse a esos primeros partes del inicio de la pandemia ya que, desde el día 16 de marzo, no ha habido una jornada con un aumento tan contenido.

Los ingresos

El caso de los ingresos es muy similar al de los positivos. Los pacientes que a día de hoy requieren hospitalización en Córdoba son un total de 408. Observando los partes de los últimos días, desde hace una semana el porcentaje de incremento de pacientes ingresados en algún hospital de la provincia no ha sobrepasado el 10%. Y en números totales ocurre lo mismo que con los contagiados: las 408 hospitalizaciones suponen siete más que en el día anterior y, para hallar una cifra tan baja, habría que irse al 22 de marzo.

En el caso de los ingresos, además, las subidas han sido más o menos escalonadas, contenidas, pero es cierto que ha habido jornadas en las que el repunte ha sido muy significativo, de manera que esa curva se ha disparado. Es el caso, por ejemplo, de la diferencia de ingresos que hubo entre el 23 y el 24 de marzo, con 50 pacientes que requirieron hospitalización en un solo día, o entre el 29 y el 30, con 49 ingresos más. Eso sí, a partir de esa jornada es cuando empezó a contenerse ese aumento.

Con respecto a los pacientes que reciben el alta (que no tienen por qué haber superado el virus), la Junta no ha actualizado las cifras. En cualquier caso, el Hospital Universitario Reina Sofía realiza la monitorización de pacientes con covid-19 tras su ingreso en el complejo sanitario y mientras se recuperan en sus domicilios. Estas personas, que ya no necesitan los cuidados hospitalarios, no pierden el contacto con los especialistas, por lo que se mantiene un control de su estado de salud.

Entre las medidas que aplica el Hospital para seguir atendiendo a estos pacientes se encuentra un pulsioxímetro de mano que se les entrega cuando se van a casa o un documento para apuntar todos los síntomas que tengan, o la ausencia de los mismos. Este registro de datos, ha añadido el Reina Sofía, se suele seguir durante unos diez días.

Por otra parte, otra cifra que se ha estancado, y esto sí es negativo, es el número de curados que lleva ya dos jornadas en 84 personas. Es buen dato, pero que se ha frenado justo cuando empezaba a registrar subidas muy significativas.

Fallecidos

Analizar el balance de fallecidos en datos numéricos puede parecer frívolo, dado que cada día mueren cientos de personas en España a causa del covid-19. Con ello, en Córdoba se eleva ya a 39, dos más que en el último parte. Este avance, en el caso de la provincia, no ha tenido picos especialmente altos y ha habido jornadas en los que la cifra ha llegado a congelarse.

Además, se ha conocido que tres mayores de la residencia de Belalcázar han fallecido a causa del coronavirus, mientras que 22 personas del centro se encuentran afectadas por el mismo. En la residencia, el primer caso se detectó el pasado 27 de marzo.

Belalcázar es uno de los más de 40 municipios de la provincia que engrosan la lista de localidades afectadas por coronavirus. A este listado se ha unido Valenzuela, que este martes ha confirmado que hay dos casos de positivo en la localidad. La información la ha ofrecido el Ayuntamiento que, entre otras medidas, ha instalado dispensadores de gel desinfectante en varios puntos del centro urbano.