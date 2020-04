Coronavirus en Córdoba: El Reina Sofía monitoriza a pacientes con covid-19 tras el alta hospitalaria

La labor de los profesionales del Hospital Reina Sofía con los pacientes contagiados por coronavirus -que en Córdoba afecta a ya a 1.055 personas- no se limita a su estancia en el centro hospitalario, sino que continúa una vez que reciben el alta. No en vano, el hospital ha informado de que realiza la monitorización de pacientes con covid-19 tras su ingreso en el complejo sanitario y se recuperan en sus domicilios. Estas personas, que ya no necesitan los cuidados hospitalarios, no pierden el contacto con los especialistas, ya que tienen que se mantiene un control de su estado de salud.

Para ello, antes de irse del hospital reciben una serie de recomendaciones relacionadas con el cuidado e higiene, además de indicaciones sobre qué tendría que hacer si su estado de salud empeorase, aunque por el momento no se ha producido ninguna recaída.

Además de las pautas que deben seguir, los profesionales entregan a cada paciente material sanitario que deben utilizar en sus casas, así como la explicación sobre el correcto uso y funcionamiento del mismo, a fin de que la monitorización se realiza de forma adecuada.

Cuidado en domicilio

Así, cuando un paciente va a recibir el alta, el especialista de referencia le entrega un pulsioxímetro de dedo -que sirve para medir de forma no invasiva y precisa la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca- y un documento para que pueda apuntar los datos referentes a su estado de salud.

Estos datos son consultados por los profesionales del hospital quienes llaman a diario a cada paciente y revisan sus mediciones, valorando así la evolución de cada persona. A su vez, estos datos quedan registrados en un documento interno del hospital que es consultado por los profesionales. Normalmente, esta rutina se mantiene hasta diez días después del alta.

Además de todas las recomendaciones e instrucciones relacionadas con su cuidado en su domicilio, antes de recibir el alta hospitalaria el hospital solicita a cada una de estas personas que firme un documento de compromiso, con el objetivo de que sea consciente de la importancia de seguir las pautas marcadas por los sanitarios.

Con este seguimiento, el hospital ha destacadoq ue persigue garantizar la atención de las necesidades sanitarias de los pacientes y controlar que la recuperación de las personas con covid-19 que han necesitado ingreso sea favorable.