Coronavirus Córdoba: UGT denuncia que la plantilla de la residencia de mayores del Figueroa está "bajo mínimos"

La residencia de mayores del Parque Figueroa, gestionada por la Junta de Andalucía, está "bajo mínimos" debido a la falta de personal. Según ha informado UGT, hay dos enfermeras en situación de baja laboral que no han sido sustituidas y, "dada la gran demanda de estas profesionales en la pandemia, no será fácil que se cubran". Debido a esto, el total de la plantilla de Enfermería "no podrá tomarse ni un solo día de vacaciones en estas fiestas".

Esta "delicada situación" que sufre este colectivo de la residencia del Figueroa ya fue denunciada por UGT el pasado mes de septiembre. Entonces, el sindicato comunicó el cese de los contratos del plan de choque del covid-19, tanto de Enfermería como del personal de limpieza, que se iba a producir a finales de ese mes.

En ese sentido, el sindicato recuerda que la Junta de Andalucía argumentó entonces que "no era necesario mantener dichos contratos, ni atender a las reivindicaciones de UGT y del propio colectivo de trabajadores, a pesar de que ya se anticipaba una nueva ola de contagios como desgraciadamente ha sucedido".

En septiembre despidieron a tres profesionales de Enfermería, seis auxiliares de Enfermería, dos auxiliares sanitarios y cuatro limpiadores que habían desarrollado su trabajo en la residencia desde mediados de la pandemia ya que, según la Administración, "no era necesario mantenerlos". "Eso ha hecho que ahora no existan enfermeras disponibles para trabajar en la residencia y nos encontramos con una situación en la que no es posible sustituirlas, ni para las bajas actuales, ni las posibles bajas futuras, ni tampoco pueden tomarse ni un solo día de vacaciones en estas fiestas ya que no existe personal que las pueda sustituir al no haber demandantes de empleo en esta profesión", aseveran desde UGT. Además, el plan de choque de limpiadores y auxiliares sanitarios "no se ha implantado de nuevo, como la situación lo exigiría".

Como colofón de esta "dramática situación", la organización sindical explica que "los tres enfermeros y varios auxiliares de Enfermería que actualmente están contratados por el plan de choque del covid finalizarán sus contratos el 31 de diciembre si nuestra Delegación no lo remedia".

Por ello, desde UGT exigen "nuevamente" a la delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba, Inmaculada Troncoso, que "prorrogue dichos contratos de enfermeros y auxiliares y contraten a auxiliares sanitarios y personal de limpieza mientras se mantenga la emergencia de la pandemia del covid".

Así, le piden que "no cometa de nuevo en el error de septiembre, cuando por criterios exclusivamente económicos se mermó la plantilla de Enfermería y del resto de colectivos, cesando los contratos de estos profesionales".