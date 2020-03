Coronavirus en Córdoba: #YoJuegoEnCasa, un portal para la diversión de los pequeños

¿Hay alguien aburrido en la sala? Pues… ¡Vamos a jugar!, con esta premisa y la colaboración de 14 entidades, colegios y asociaciones de inclusión, nace la iniciativa #YoJuegoEnCasa, una página web que recoge, hasta ahora y en menos de 48 horas, al menos 650 usuarios y ocho vídeos de juegos para niños que se pueden hacer desde casa mientras pasa la pandemia por coronavirus, que ha obligado a toda España a cumplir con el aislamiento social para frenar la curva de contagios.

En Córdoba, Patios Dinámicos Los Pedroches se ha sumado al proyecto que va dirigido a niños y niñas, con especial énfasis en aquellos que precisan de apoyo en el juego (niños con autismo, Asperger, diversidad funcional, capacidades diversas, entre otros) para los que puede ser aún más difícil permanecer en casa y ver alteradas sus rutinas.

Tras el parón de actividades de Patios Dinámicos, una iniciativa que llegó a Córdoba hace cuatro años para trabajar en el recreo inclusivo, una de las formadoras del programa en Andalucía, Yolanda Ortiz, explica que los vídeos de #YoJuegoEnCasa van dirigidos a todas las familias sin importar sus características o las edades. El objetivo es hacer mucho más ameno el aislamiento social estos días.

"El proyecto nace del corazón y crece en la casa de cada persona que colabora con él". Así, y con materiales simples y en espacios reducidos, se pueden crear juegos que favorezcan la inclusión de toda la familia. "Estos días se le está dando importancia a la actividad física y nosotros no podíamos dejar de atender a los niños, por lo que estamos colaborando, subiendo vídeos de juegos que creamos con nuestros hijos en casa para la web, haciéndolos siempre adaptados a estar dentro del hogar", afirma Ortiz, quien ya creó su propio juego con su hija para que otras familias se sumen en toda España.

"Esto es algo muy positivo. Trabajamos muchas entidades y mucha gente experta en inclusión, basándonos en el DUA, un diseño universal de aprendizaje, con apoyos visuales para que todos lo puedan entender", explica. Evitar problemas y circunstancias derivadas por la cantidad de horas que los niños se deben mantener en casa es también importante, comenta Ortiz.

Desde hace cuatro años, Patios Dinámicos Los Pedroches trabaja en el recreo inclusivo junto a niños con necesidades educativas especiales, niños que no juegan y no se integran, por eso llevan a los colegios buenas prácticas y formación para el profesorado para mejorar la inclusión. "Es una forma de enseñar el juego con apoyo visual y con pictogramas para prevenir el acoso escolar, siempre con juegos cooperativos adaptados a todos los niños para que no haya riesgo de exclusión", concluye.

Para tener acceso al material audiovisual de manera gratuita solo es necesario registrarse en la web con un correo electrónico, usuario y contraseña.