Córdoba se echa a la calle a vivir la 'prenavidad'

Sábado de inicio de puente. Las calles de Córdoba se llenan de gente ávida de vivir una prenavidad de lo más normal pese al acecho de la sexta ola del covid y de la temida variedad Ómicrom. Muchas horas antes de que en el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde suene el ya mítico All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, y otros clásicos entre los clásicos, como un Jingle Bells al más puro estilo rockabilly, el Centro de la ciudad empieza a ser un hervidero de gente que o bien aprovecha el día para ir de compras en una especie de particulares Black Fridays tardíos o bien simplemente eligen el día para divertirse con sus hijos en la pequeña feria que otro año más se ha montado en el Bulevar del Gran Capital.

Es el caso de la familia Sánchez Expósito. Llegaron a las Tendillas con una ruta diseñada de lo que van a hacer. Compraron “unas figuritas que nos faltaban en el belén” en el Mercado Navideño y venían pensando en montarse en la gran noria panorámica que este año reina en el Bulevar, tal y como explica Carlos, el padre de la familia. Ya de paso, Elena, la madre, fue de tiendas, mientras que los pequeños, Carlos y David, intentaron ganar un peluche en la Pesca de los Patos. No faltó el avituallamiento en una de las terrazas de la zona, ni tampoco la visita al Belén del Centro Cultural San Hipólito, donde además aprovecharon para visitar el Mercadillo de Navidad de la Hermandad de la Buena Muerte.

La familia Sánchez Expósito tan solo es un ejemplo de muchos cordobeses o visitantes, que hacen planes parecidos para estos días. Y es que el puente de diciembre es el pistoletazo de salida oficial para el comienzo de la Navidad. Este año más aún, con varios días festivos y un fin de semana de por medio se hace el momento perfecto para poder disfrutar de los pequeños y hacer planes y actividades en familia o con amigos.

Como es el caso de la irlandesa Elizabeth O’Neill, que arribó a Córdoba para pasar unos días, “y mis amigas y yo nos hemos encontrado con un ambiente especial”, cuenta tras bajarse de la noria gigante del Bulevar. Por la mañana realizaron la obligada visita turística a la Mezquita-Catedral; después de recorrer la Judería pasaron por el mercadillo de estilo centroeuropeo de la plaza de la Corredera; finalmente, antes de contemplar el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, fueron al Arpa del Museo de la Victoria. “De paso comparemos un recuerdo que llevarnos de Córdoba”, comenta.

También por el Centro circula la familia Pozo Herrero. Llegaron desde Puente Genil para aprovechar el día de compras “y de paso lo que se tercie”, indica José, el padre. No vinieron solos, los acompañaron unos amigos también ávidos de vivir la prenavidad en Córdoba y la multitud de actividades que ofrece la capital.