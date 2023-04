"En Córdoba hay una cantera estupenda de cantantes de lírica y siempre ha habido tradición"

Paco Santiago (Córdoba, 1970) lleva más de 30 años de trayectoria en la lírica como bajo, compartiendo escenario con grandes nombres como Plácido Domingo o Alfredo Kraus, que fue su maestro. Ahora, el cantante cordobés vuelve a su ciudad para interpretar a Ramfis, el sumo sacerdote de la ópera Aida, de Verdi, que llega este viernes 28 de abril y el domingo 30 al Gran Teatro.

-¿Cómo es Ramfis, el personaje que interpreta?

-Es el sumo sacerdote, el poder en la sombra. Normalmente, en la ópera el tenor es el protagonista, el héroe, el que se lleva a la chica, que en este caso es Aida, la soprano, y el bajo normalmente hace de malo. De hecho, de Ramfis se puede decir que es el más malo de la obra. En otras óperas, el bajo suele morir pronto, pero en esta consigo estar vivo hasta el final.

-¿Cómo ha sido la preparación para este papel?

-El Gran Teatro me llamó en enero. En esta ópera hay dos bajos, el Rey de Egipto y el sumo sacerdote, y este papel no lo había cantado nunca. Entonces, me puse a estudiarlo. A la semana, una compañía me llamó para girar por España con esta ópera y este mismo personaje. Así que tuve que preparármelo en un mes: primero memorizas letra y música y luego lo pones en voz. Ya he estado en el auditorio de Zaragoza y en el Kursaal de San Sebastián. Una vez debutas, sabes cómo funciona tu voz y haces los movimientos de escena, haces tuyo el personaje, por lo que aquí vengo con experiencia.

-¿Cuándo se fue de Córdoba para desarrollar su carrera?

-Empecé a estudiar Canto en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con Carmen Blanco, fallecida recientemente. Hice tres años con ella y después me fui a Madrid, a la Escuela Superior de Música Reina Sofía a estudiar con Alfredo Kraus. Entré primero en el Coro de RTVE, luego en el Coro Nacional y, a través de una agencia, he cantado en el Teatro Real de Madrid, en el Liceo de Barcelona... Ha cantado en todos los grandes teatros de España y también fuera. Entonces, tengo mi base en Madrid, donde son el 80% de mis actuaciones, y luego giro por donde me contraten.

-¿Es complicado hacer lírica desde Córdoba?

-Desde Córdoba es imposible, muy difícil, porque hay que estar donde los grandes teatros. A ver, una vez que tienes nombre, sí puedes vivir donde quieras, pero es más fácil si lo haces donde se mueve toda la actividad cultural. En Córdoba hay un título de ópera al año, mientras que el Teatro Real puede tener 100 funciones. Por eso, hay más posibilidades de que puedas vivir del canto en Madrid o en Barcelona que en Córdoba.

-Ha compartido escenario con los más grandes...

-Debuté en 1991 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hice Tosca con Plácido Domingo y Rigoletto con Alfredo Kraus, que además ha sido mi profesor. Técnicamente, como ese tenor no ha habido nadie. Él me enseñó la técnica vocal. Luego tuve que adaptarla a mi voz porque él era tenor y yo soy bajo. Y la última vez que compartí escenario con Plácido Domingo fue hace ocho años en el Teatro Real.

-En este caso, va a participar en una Aida con mucho acento cordobés.

-Lo bueno es que casi todo el elenco de cantantes es español, salvo uno que es mexicano. Todos somos compañeros y todos nos conocemos. La soprano protagonista es Lucía Tavira, que también es de Córdoba. Es bonito ver cómo el Gran Teatro cuenta con voces nacionales.

-En Córdoba hay varios cantantes de lírica que ahora mismo están girando por muchos teatros. Además de Lucía Tavira, tenemos a Pablo García López y a Auxiliadora Toledano, entre otros.

-La primera vez que canté Carmen en Córdoba, Pablo estaba en la escolanía. Tengo una foto con él y era un niño. Después hemos coincidido más veces por ahí. En Córdoba hay una cantera estupenda de cantantes, siempre ha habido tradición. Empezando con el recientemente fallecido Pedro Lavirgen, que fue un tenor internacional, a la altura de Plácido Domingo en sus tiempos.

-Además de la producción de Aida con la que está de gira por España, ¿tiene otros proyectos a la vista?

-Tengo la Novena de Beethoven en una gira por Murcia y un Rigoletto en Madrid. También doy clase en la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio y ahora mismo estoy preparando el curso de verano que doy en julio en esta misma universidad. Compagino los escenarios con las clases y, siempre que puedo, procuro transmitir mis conocimientos técnicos a las nuevas generaciones.