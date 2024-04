Córdoba aborda la situación en Ucrania, Gaza y Afganistán en un Seminario de Periodismo en zona de conflicto

Córdoba acoge esta semana (del 3 al 8 de abril) la primera edición del Seminario de Periodismo en zona de conflicto creado por la Universidad de Córdoba el año pasado, bajo el paraguas de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA). Ucrania, Gaza y Afganistán serán los tres escenarios a tratar a través de distintas conferencias y una amplia exposición fotográfica del veterano periodista cordobés Gervasio Sánchez, aunque el colofón a este estreno lo pondrá la entrega del XVII Premio Internacional Julio Anguita Parrado al periodista palestino Wael Al Dahdouh, convertido en un icono de la guerra en Gaza por no abandonar su cobertura, a pesar de haber perdido a toda su familia durante el enfrentamiento.

Wael Al Dahdouh, que aterrizará en España en pocas horas, recibirá el premio este domingo 7 de abril a las 13:00 en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) y el lunes 8 de abril dará una conferencia en la Casa Árabe a las 19:00 para cerrar las primeras jornadas organizadas por el seminario.

Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía y miembro del jurado del premio internacional Julio Anguita Parrado, ha defendido que Al Dahdouh "encarna todos los valores que representa este premio. Es una de esas personas que cuentan los horrores de la guerra y a que la gente esté bien informada".

Esa decisión, "valiente" por premiar a un palestino en mitad de un conflicto internacional con Israel, ha sido aplaudida este miércoles por Gervasio Sánchez, co-director del seminario. "Seguramente va a traer cola", ha añadido, "pero Al Dahdouh es un periodista con mayúsculas, igual que la inmensa mayoría de los que trabajan en Gaza". "Claro que puede haber algún periodista que simpatice con Hamas, pero dudo mucho que la mayoría haga mal su trabajo. Hay que tener en cuenta que los que están cubriendo la guerra desde allí para Reuters, la CNN, la BBC, The New York Times, Washington Post, The Guardian..., son periodistas gazatíes preparados por estos medios".

Ucrania y Afganistán

La programación de este seminario, que celebrará otras jornadas en otoño, ha comenzado este miércoles con una conferencia sobre La guerra de Ucrania y el contexto geopolítico, por parte de Mira Milosevich, investigadora (serbia) principal del Real Instituto Elcano. Además, en la Fundación Botí se ha inaugurado la exposición Mujeres de Afganistán, un trabajo periodístico de cinco años compuesto por 150 fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mónica Bernabé que se podrá visitar hasta el 2 de junio.

La situación en Afganistán, precisamente, será el tema sobre el que discurran otras dos conferencias planificadas para este jueves 4 de abril, ambas en el Edificio Pedro López de Alba de la calle Alfonso XIII. A las 18:00, intervendrá la periodista de la televisión afgana Khadija Amin, que actualmente se encuentra en España como refugiada política. A las 19:30 será Mónica Bernabé, periodista y premio Julio Anguita Parrado en 2010.

Este plantel, sumado a la participación de Wael Al Dahdouh el próximo lunes 8 de abril, redondearán un "programa sorprendentemente bueno para ser la primera edición de este seminario", ha reconocido Gervasio Sánchez durante la presentación de las actividades. "Es raro ver un cartel así en cualquier parte de España. Lo lógico suele ser que hablen personas que ni siquiera están cercanas a los conflictos, tertulias en las que se escuchan comentarios estúpidos y preguntas absurdas: es uno de los problemas que hay en el periodismo español", ha criticado el cordobés.

Por su parte, el director de la Cátedra de la Unesco de Resolución de Conflictos, Manuel Torres Aguilar, ha destacado que "la intención del seminario es convertir a la Universidad de Córdoba en un centro para el estudio, análisis y difusión del trabajo que hacen los periodistas en zona de conflicto, para sensibilizar a las sociedades de la grave crisis en la que nos encontramos y la tensión del tablero geopolítico en la actualidad".

Torres Aguilar también ha apuntado el objetivo de analizar académicamente "la dimensión, mayor o menor, que adquieren los conflictos cuando se les pone encima el foco mediático". En esta línea, el secretario general Sindicato Periodistas de Andalucía ha destacado el interés en Ucrania o Gaza no debe tapar lo que esta ocurriendo en otros sitios. "No hay que olvidarse de la guerra del Congo".

En el acto de presentación de actividades también ha participado el rector de la UCO, Manuel Torralbo, principal impulsor de este seminario, que ha garantizado su continuidad mientras ocupe el cargo. Por parte del Ayuntamiento ha asistido la teniente de alcalde, Marián Aguilar, que ha reivindicado, a colación de la exposición, "el papel fundamental de las mujeres en zonas de guerra".