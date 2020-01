Córdoba en OT: Hugo pasa con solvencia y Rafa se enfrentará a la expulsión

La Gala 2 de Operación Triunfo 2020 ha supuesto un punto de inflexión para los cordobeses que participan en el talent show de RTVE, especialmente para Rafa, que la semana que viene se enfrentará a la expulsión frente a la tinerfeña Eli, su compañera de actuación este pasado domingo.

Mientras Hugo ha conseguido pasar con solvencia, colándose además de nuevo entre los tres favoritos, Rafa se ha convertido en uno de los dos nominados.

El de Adamuz cantó junto a Eli la canción Bonita, un vallenato de Juanes y Sebastián Yatra que no consiguió despuntar. Ambos resultaron nominados y se enfrentarán a la expulsión el domingo que viene. Natalia Jiménez fue el miembro del jurado que valoró a Rafa, a quien le dijo: "No tienes una de las grandes voces de la Academia, pero tienes una gracia y un carisma inmensos. Hoy no les he visto en el escenario, te he visto incómodo".

Mejor suerte corrió Hugo, que interpretó Sucker junto a Gèrard, una canción de los Jonas Brothers que lo colocó entre los tres favoritos, una vez más, de la gala. También fue Natalia Jiménez quien valoró la actuación de Hugo, a quien le dijo que tiene que mejorar "mucho" su técnica vocal, "pero para hacerlo tienes que quedarte aquí así que cruza la pasarela".