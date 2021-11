De Málaga a Córdoba en bicicleta para recaudar fondos para Alejandra, una pequeña padece disencefalia

Alejandra es una niña de Córdoba que padece disecenfalia -una malmoración encefálica- y la ONG Say less, do more (Dí menos, haz más) ha iniciado una campaña de apoyo y captación de fondos para el tratamiento de la pequeña, cuyo coste es muy elevado y al que la familia de la menor apenas puede hacer frente.

Entre las acciones para captar recursos para Alejandra figura la grabación de un documental para dar visibilidad a esta enfermedad, al tiempo que narrar la aventura que supone pedalear de manera ininterrumpida en una bicicleta Fat bike (especial para nieve y desierto), la distancia de 200 kilómetros, que separa las ciudades de Málaga y Córdoba que realizará el director de la ONG, David Segorbe.

El próximo 3 de diciembre, David Segorbe culminará la ruta solidaria entre Córdoba y Málaga a las puertas del propio Ayuntamiento, donde estará Alejandra junto a su familia. Además, todos los beneficios de este documental, serán destinados íntegramente a la causa de Alejandra.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa solidaria y ha destacado que el Ayuntamiento de Córdoba tiene el compromiso y hasta la obligación de contribuir a dar visibilidad a proyectos solidarios que tienen como finalidad ayudar a personas en dificultad.

Say less, do more es una organización que fomenta la práctica de actividades deportivas, culturales y de ocio, especialmente con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.