La Copa Covap y el Consejo Andaluz de Enfermería apuestan por la enfermera escolar para reducir el sobrepeso infantil

La promoción de una alimentación saludable y la práctica de ejercicio resultan claves a la hora de prevenir la obesidad infantil, tal y como advierten desde la Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, y el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería.

Esta afirmación viene refrendada, además, por la investigación A primary-school-based study to reduce the prevalence of childhood obesity realizada en 24 escuelas y 1.222 menores, que concluyó que, tras implementar durante 28 meses programas de concienciación sobre buenos hábitos alimenticios y práctica deportiva, la tasa de prevalencia de obesidad se redujo un 2,36%. En el grupo donde no se ofreció ningún programa, la prevalencia aumentó un 2,03%.

En este sentido, la Copa Covap y enfermeros andaluces apuestan por la figura de la enfermera escolar como profesional sanitaria que juega un papel fundamental en la divulgación de buenos hábitos, ya que realiza esta labor directamente desde el propio centro educativo, contribuyendo a la prevención y a la reducción de la incidencia de sobrepeso y obesidad, que actualmente afecta a uno de cada tres menores en Europa, según el informe Who european regional obesity report 2022, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según María Eugenia Fernández, perteneciente al grupo de enfermeras escolares del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, “para hacer frente a estas alarmantes cifras de la OMS debemos reforzar la presencia de las enfermeras escolares en las aulas. Actualmente hay una enfermera escolar por cada 6.685 estudiantes, una cifra que va en aumento, pero que está alejada de la recomendación de una enfermera por cada 750 alumnos de la Asociación Internacional de Enfermeras Escolares (SNI) y la International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA)”.

Entre las tareas que las enfermeras escolares realizan en los centros escolares destacan el control de peso y talla “para detectar los posibles alumnos y alumnas en riesgo de padecer obesidad y comorbilidades”, según explica la especialista. “La detección temprana es esencial. La obesidad infantil puede derivar en otras patologías como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y pulmonares o depresión”, añade.

Estas profesionales sanitarias elaboran planes específicos para estas patologías, identifican los recursos disponibles para el alumnado con sobrepeso u obesidad e informan a las familias sobre conductas saludables. Además, atienden al alumnado con patologías crónicas, agudas o con discapacidad y son una pieza clave a la hora de detectar problemas como la discriminación, el bullying o el maltrato.

Labor educativa de la Copa Covap

El papel de la enfermera escolar en la divulgación de hábitos de vida saludables ha sido el tema principal que se ha tratado en una nueva jornada de la 11ª edición de la Copa Covap, que se ha celebrado en la localidad de La Palma del Condado. Alrededor de 400 menores de entre 10 y 11 años han participado en esta segunda sede en las categorías de fútbol y baloncesto.

Los equipos La Palma de baloncesto femenino, Bonares de baloncesto masculino y CD Siempre Alegres en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Huelva en la fase final de junio.

Durante la celebración de la jornada, los participantes han podido asistir, además, a talleres prácticos impartidos por psicólogos en los que se ha abordado el riesgo de un mal uso de las tecnologías y las redes sociales, mientras sus familiares han recibido formación centrada en los problemas de salud asociados al consumo excesivo de azúcar, de manos de nutricionistas.

Novedades en la 11ª Copa Covap

En esta 11ª edición se han sumado dos nuevos colaboradores al proyecto: la firma de salud bucodental Dental Company, que este año es el patrocinador oficial de la Copa Covap, y Plátano de Canarias, que surtirá de esta fruta a todos los participantes.

La iniciativa cuenta un año más con la gimnasta olímpica Marina González como embajadora que apoya y difunde mensajes educativos y pedagógicos, así como la habitual colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).

Sobre la Copa Covap

La Copa Covap es una iniciativa educativa y deportiva dirigida a niños y niñas 10 y 11 años. Desde hace once ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud cada vez más frecuente en menores, además de promover y transmitir los valores por los que nació la Copa: el trabajo en equipo, la confianza, el compromiso, la responsabilidad, la igualdad, el respeto, la honestidad y el esfuerzo. La Copa Covap es un evento único que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto.